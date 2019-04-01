Установлены личности всех жертв катастрофы самолета ФилевойМосковский Комсомолец 02:42

Источник сообщил, что установлены имена всех погибших в авиакатастрофе бизнес-джета Epic LT. Помимо совладелицы S7 Натальи Филевой погибли пилот Андрей Дикун и отец Филевой Валерий Карачев.

Политика В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.

Общество Vice: любовь россиян к «батончикам из крови» шокирует В исследовании издание рассказывает о любви россиян к гематогену, называя его "сладкими батончиками, сделанными из крови".

Экономика Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.

Политика Результаты выборов президента Украины 2019: обработано 50% бюллетеней Результаты выборов президента Украины 2019 года по итогам обработки более 50% бюллетеней говорят о том, что большая часть избирателей отдала свои голоса шоумену Владимиру Зеленскому.

Игры В картах Google появилась змейка В приложении "Google Карты" в честь 1 апреля появилась встроенная игра "Змейка".

Финансы Ставки по кредитам без залога могут вырасти с апреля Эксперт предрекает такой эффект от нового требования ЦБ С 1 апреля 2019 года вступает в силу решение Совета директоров Банка России о повышении на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам.

Экономика «Русал» возобновил поставки алюминия в США «Русал» в полном объеме восстановил поставки первичного алюминия на рынки США и Европы, заявил в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме гендиректор компании Евгений Никитин.

Происшествия В Мытищах более 40 детей отравились в лагере Восемь взрослых и 41 ребенок отравились в детском оздоровительном лагере "Клязьма" в городском округе Мытищи Московской области при проведении танцевального конкурса, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Футбол «Анжи» не принял отставку Адиева Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.

Политика Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".

Общество После объезда Текслера в Челябинске закрыли киоск с шаурмой Сегодня, 1 апреля, стало известно, что из подземного перехода на площади Революции «исчез» и киоск, торгующий шаурмой.

Происшествия На Белоярском водохранилище утонули двое мужчин на снегоходе Ночью 31 марта на Белоярском водохранилище двое мужчин на снегоходе провалились под лёд и утонули.

Происшествия Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.

Армия и оружие ВСУ два раза за сутки нарушили «режим тишины» в ЛНР ВСУ два раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве республики.

Общество Медведев поздравил Познера с 85-летним юбилеем Премьер-министр назвал известного телеведущего блестящим интервьюером Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием.

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Общество ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов Самым любимым юмористом страны стал Михаил Задорнов. Его назвал 21% респондентов (среди 45–59-летних – 28%).

Финансы ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

Происшествия В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

Авто Испанский авторынок в феврале сократился на 9% В прошлом месяце было продано 100 701 авто, что также соответствует сокращению на 8,8%. Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC) сообщает, что самой продаваемой маркой в феврале стала Peugeot с показателем 8 602 автомобиля (+9,2%).

Шоу-бизнес Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.

Общество Адвокат попросил отменить арест Калви Адвокат Дмитрий Клеточкин, защищающий основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, подал кассационную жалобу на его арест.