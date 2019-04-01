Происшествия
Установлены личности всех жертв катастрофы самолета ФилевойМосковский Комсомолец 02:42
Источник сообщил, что установлены имена всех погибших в авиакатастрофе бизнес-джета Epic LT. Помимо совладелицы S7 Натальи Филевой погибли пилот Андрей Дикун и отец Филевой Валерий Карачев.
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Немецкая полиция начала расследование катастрофы, в результате которой погибла совладелица S7
Комсомольская правдавчера в 15:52
Источник назвал имена всех погибших в катастрофе российского самолета в Германии
Интерфаксвчера в 15:51
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Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
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Премьер-министр назвал известного телеведущего блестящим интервьюером Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием.
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Армия и оружие
Новейшие ремонтно-эвакуационные машины и мастерские техобслуживания поступили в подразделения российской военной базы в Абхазии
Обновлено в 06:13
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
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Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
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ВЦИОМ назвал любимых россиянами телевизионных юмористов
Самым любимым юмористом страны стал Михаил Задорнов. Его назвал 21% респондентов (среди 45–59-летних – 28%).
Обновлено в 06:55
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем
Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Обновлено в 07:39
Авто
Испанский авторынок в феврале сократился на 9%
В прошлом месяце было продано 100 701 авто, что также соответствует сокращению на 8,8%. Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC) сообщает, что самой продаваемой маркой в феврале стала Peugeot с показателем 8 602 автомобиля (+9,2%).
Обновлено вчера в 10:01
Шоу-бизнес
Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство
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Обновлено в 05:00
Общество
Адвокат попросил отменить арест Калви
Адвокат Дмитрий Клеточкин, защищающий основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, подал кассационную жалобу на его арест.
Обновлено в 07:35
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