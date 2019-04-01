Происшествия
Установлены личности всех жертв катастрофы самолета ФилевойМосковский Комсомолец 02:42
Источник сообщил, что установлены имена всех погибших в авиакатастрофе бизнес-джета Epic LT. Помимо совладелицы S7 Натальи Филевой погибли пилот Андрей Дикун и отец Филевой Валерий Карачев.
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Источник назвал имена всех погибших в катастрофе российского самолета в Германии
Интерфаксвчера в 15:51
Немецкая полиция начала расследование катастрофы, в результате которой погибла совладелица S7
Комсомольская правдавчера в 15:52
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