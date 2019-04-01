Происшествия

Установлены личности всех жертв катастрофы самолета ФилевойМосковский Комсомолец 02:42

Источник сообщил, что установлены имена всех погибших в авиакатастрофе бизнес-джета Epic LT. Помимо совладелицы S7 Натальи Филевой погибли пилот Андрей Дикун и отец Филевой Валерий Карачев.
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Установлены личности всех жертв катастрофы самолета Филевой

Московский Комсомолец02:42

Источник назвал имена всех погибших в катастрофе российского самолета в Германии

Интерфаксвчера в 15:51

Установлены личности всех жертв катастрофы самолета Наталии Филевой

РБК00:42

Установлена личность пилота самолёта, на котором разбилась совладелец S7 Group Филёва

Говорит Москва01:51

Вместе с Наталией Филевой в авиакатастрофе погиб ее отец

Народные новостивчера в 16:15

Немецкая полиция начала расследование катастрофы, в результате которой погибла совладелица S7

Комсомольская правдавчера в 15:52

Установлена личность пилота частного самолета, на котором разбилась Наталия Филева

Коммерсантъ01:44
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Общество

В Росконтроле назвали самую плохую тушенку

Для анализа тушенки были выбраны образцы продукции таких популярных марок, как «Главпродукт», «Семейный бюджет», «Сохраним традиции», «Лужский консервный завод» и «Добротный продукт».
Обновлено в 04:45
Происшествия

При столкновении трамвая с троллейбусом 40 человек пострадали в Чехии

Сорок человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса на юго-востоке Чехии в Брно, сообщает Nova.cz.
Обновлено в 08:54
Футбол

Массимилиано Аллегри: Роналду восстановится к матчу с «Аяксом»

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии игроков перед матчем 30-го тура серии А с Кальяри.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Анжи» не принял отставку Адиева

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.
Обновлено в 04:37
Происшествия

ФСБ предъявило блогеру Мирзеханову обвинение в призывах к терроризму

Обновлено в 07:11
Здоровье

В Москве разработали хирургический клей из плазмы крови пациента

Обновлено в 03:42
Происшествия

В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем

Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Обновлено в 07:39
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Футбол

Фил Джонс: «Все в „МЮ“ нацелены на завоевание трофеев»

После 31 тура «МЮ» идет в чемпионате Англии на четвертом месте. В этом сезоне Джонс провел 13 матчей в премьер-лиге.
Обновлено в 09:21
Общество

В Грузии запретили полиэтиленовые пакеты

Власти Грузии начали бороться полиэтиленовыми пакетами в ноябре 2018 года. Тогда под запрет попали пакеты с толщиной менее 15 микрон.
Обновлено в 04:55
Экономика

Россиянам повысили социальные пенсии

С 1 апреля в России на 2% проиндексированы социальные пенсии.
Обновлено в 00:51
Армия и оружие

Весенний призыв в России стартовал с рядом изменений

В России 1 апреля стартовал весенний призыв граждан на военную службу, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева сильно похудела в Израиле

За время пребывания за границей спортсменка резко похудела. За зиму Утяшева набрала несколько лишних килограммов.
Обновлено в 04:00
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Гаджеты

Большинство флагманов Huawei к 2021 году могут стать складными

Представитель компании выразил надежду, что уже через два года технологии, используемые в гибких аппаратах станут дешевле, что в целом снизит стоимость подобных аппаратов.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Технологии

Binance раскрыла детали первого IEO по новым правилам

Первое IEO по новым правилам состоится на платформе Binance Launchpad 25 апреля в 11:00 по московскому времени.
Обновлено в 08:58
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
Футбол

Болельщики «Селтика» и «Рейнджерс» устроили поножовщину после матча

Обновлено в 05:06
Политика

В МИД России оценили шансы нормализации отношений с Украиной

Статс-секретарь, замглавы российского МИДа Григорий Карасин оценил возможность нормализации российского-украинских отношений на фоне происходящего на Украине.
Обновлено в 09:17
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Авто

Mitsubishi приобрела лицензию у «АвтоВАЗа» на LADA Vesta

Инсайдеры предоставили вниманию информацию, что компания Mitsubishi Motors занялась разработкой нового бюджетного автомобиля на основе российского седана Lada Vesta.
Обновлено в 05:39
Здоровье

Передвижной медицинский комплекс появился в Новосибирской области

Обновлено в 03:51
Политика

Умер известный тульский оружейник Николай Макаровец

Николай Макаровец, разрабатывавший реактивные системы залпового огня, скончался в Туле.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года.
Обновлено в 09:13
Политика

Мадуро ограничил потребление электроэнергии в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере заявил о введении норм производства, распределения и потребления электроэнергии в стране.
Обновлено в 00:30
Здоровье

Врач перепутал опухоль у пациентки с признаками полового взросления

Обновлено в 04:49
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
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Наталия Валерьевна Филёва
Российский предприниматель
Российская бизнесвумен, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». В 2018 году была 4-ой среди 50 богатейших женщин России по версии журнала «Форбс» с состоянием 600 млн долларов.
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