Происшествия

Установлены личности погибших на секретной подлодке Героев РоссииURA.Ru вчера в 23:55

«Один из погибших — испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга Николай Иванович Филин», — сообщается в telegram-канале Baza. Филин стал Героем России в 2018. Вторым из погибших Героев России был капитан первого ранга и командир подлодки Долонский Денис Владимирович.
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Установлены личности погибших на секретной подлодке Героев России

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