Происшествия
Установлено 12 участников смертоносной драки в ЧемодановкеПензаСМИ 07:34
Врио начальника УМВД РФ по Пензенской области Вадим Ковтун сообщил, что двенадцать человек опознано как участники массовой драки, в результате которой погиб один человек.
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с чего всё началось
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил помочь региональному управлению МВД в создании отделения полиции в селе Чемодановка, где в результате массовой драки один человек погиб, сообщается на сайте правительства области.РБК07:19
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