Установлено 12 участников смертоносной драки в ЧемодановкеПензаСМИ 07:34

с чего всё началось

Врио начальника УМВД РФ по Пензенской области Вадим Ковтун сообщил, что двенадцать человек опознано как участники массовой драки, в результате которой погиб один человек.

Общество Урин выразил соболезнования в связи с кончиной Дзеффирелли Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП под Воронежем Уточняется, что авария произошло возле села Оськино в Острогожском районе. В результате ДТП погибли восемь человек, уточнил источник.

Гаджеты AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.

Театры В Петербурге открылась Международная театральная олимпиада Санкт-Петербург впервые в своей истории стал местом проведения Международной театральной олимпиады, на которой будут представлены спектакли 52 театров из 21 страны.

Транспорт В Москве в три раза снизилось число угонов автомобилей Число угонов машин в Москве снизилось в три раза благодаря камерам, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Происшествия Из-за бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали часть Берлина Порядка трех тысяч жителей Берлина пришлось эвакуировать из-за обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.

Футбол Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира В Польше завершился чемпионат мира по футболу до 20 лет. Победителем турнира впервые в своей истории стала национальная сборная Украины.

Музыка Maruv прервала интервью после вопроса о принадлежности Крыма Украинская певица Maruv в ходе интервью перед сольным концертом в Киеве отказалась отвечать на вопрос журналиста телеканала «1+1» относительно принадлежности Крыма.

Космос Илон Маск прокомментировал выход в космос «Рогозина» на «жигулях» Команда ToSky Томского государственного университета запустила ранее в стратосферу с помощью зонда игрушечный автомобиль с портретом главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Экономика В Японии с 2020 года начнут взимать плату за пластиковые пакеты Правительство Японии намерено ориентировочно с 1 апреля будущего года ввести в стране систему взимания платы за пластиковые пакеты, в которые помещают товары после покупок.

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Происшествия В Горловке прогремел взрыв, погиб мирный житель Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о том, что в прифронтовой Горловке в результате детонации неустановленного взрывного устройства погиб мужчина.

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Транспорт Метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse В пресс-службе метрополитена добавили, что пассажирам следует быть внимательными, так как возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники».

Политика Появилось видео с бегающим в фонтане Зеленским Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь был вынужден убегать от украинцев через фонтан, пишет РЕН ТВ.

Экономика Moody’s снизило кредитный рейтинг Турции Рейтинговое агентство Moody's Investors Service сообщило о решении снизить рейтинг долгосрочных долговых обязательств Турции с уровня "Ba3" до "B1", сохранив при этом "негативный" прогноз по рейтингу.

Политика Пушков отреагировал на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.