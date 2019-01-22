Происшествия

В Ханты-Мансийске приземлился самолет, изменивший маршрут из СургутаРИА Новости 06:06

В Ханты-Мансийске приземлился самолет, совершавший рейс SU1515 из Сургута в Москву, сообщила компания "Аэрофлот". По словам источника РИА Новости, причиной нештатной посадки стали требования одного из пассажиров.
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Пассажир рейса Сургут - Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Самолет изменил направление полета, судя по траектории, можно предположить, что он направляется в Ханты-Мансийск. В справочной службе аэропорта Сургута агентству сообщили, что рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот".
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Происшествия

В Ханты-Мансийске приземлился самолет, изменивший маршрут из Сургута

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