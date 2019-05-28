Установлена личность «россиянки» из компромата на власти АвстрииНТВ 12:19

с чего всё началось

Скандал разгорелся в Австрии 18 мая. СМИ опубликовали видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и, как утверждалось, «племянницей российского олигарха». На кадрах политик обсуждает с женщиной госконтракты и поддержку его «Австрийской партии свободы» перед выборами.

Установлена личность «россиянки» из компромата на власти Австрии

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Армия и оружие Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.

Кино Актер из «Игры престолов» попал в клинику из-за окончания сериала Финальная серия "Игры престолов" вышла 20 мая Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала "Игра престолов", ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.

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Происшествия Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.

Происшествия Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.

Политика Президент Сербии привёл армию в боевую готовность Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о том, что Вооружённые силы страны и спецназ МВД должны быть в полной боевой готовности, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на национальное телевидение.

Происшествия Врачи в США вытащили личинок из головы женщины Симптомы появились после того, как женщина побывала в Аргентине. На голове женщины врачи обнаружили два бугорка.

Шоу-бизнес Валерию на новой фотографии сравнили с ее мамой Валерия любит делиться своими модными образами и обсуждать их с подписчиками.

Происшествия После ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело По факту ДТП с автобусом под Уссурийском возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Культура Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети» В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Здоровье Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Гаджеты Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.

Футбол Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.

Общество В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Политика Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Политика Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.

Политика Нетрезвый депутат Рады устроил скандал в прямом эфире Народного депутата Украины Игоря Мосийчука зрители телепрограммы заподозрили в появлении в прямом эфире в нетрезвом состоянии.

Происшествия Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.