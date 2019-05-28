Политика
Установлена личность «россиянки» из компромата на власти АвстрииНТВ 12:19
Скандал разгорелся в Австрии 18 мая. СМИ опубликовали видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и, как утверждалось, «племянницей российского олигарха». На кадрах политик обсуждает с женщиной госконтракты и поддержку его «Австрийской партии свободы» перед выборами.
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Появились подробности организации провокации с «племянницей русского олигарха» в Австрии
Взгляд.рувчера в 19:40
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 22:31, Ашберн
Политика
Глава генштаба ВСУ оконфузился перед Зеленским в Донбассе
Обновлено в 15:38
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
Музыка
Группа Rammstein выпустила клип с русскими словами
Обновлено в 17:01
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в клинику из-за окончания сериала
Финальная серия "Игры престолов" вышла 20 мая Британский актер Кит Харингтон оказался в центре реабилитации, где лечит стресс, вызванный окончанием сериала "Игра престолов", ссылаясь на надежные источники, сообщает Page Six.
Обновлено в 22:13
Общество
ВЦИОМ: треть россиян хотела бы летом отдохнуть в Крыму
Треть россиян (31%) хотела бы отдохнуть в Крыму летом 2019 года, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео
В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.
Обновлено в 04:03
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено в 21:13
Происшествия
Против гендиректора крупнейшей в России уранодобывающей компании завели дело о коррупции
Уголовное дело о получении взятки возбуждено в отношении генерального директора ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е. П. Славского" (ППГХО, входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" - АРМЗ, горнорудный дивизион ГК "Росатом") Александра Глотова.
Обновлено в 21:18
Политика
Президент Сербии привёл армию в боевую готовность
Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о том, что Вооружённые силы страны и спецназ МВД должны быть в полной боевой готовности, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на национальное телевидение.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Врачи в США вытащили личинок из головы женщины
Симптомы появились после того, как женщина побывала в Аргентине. На голове женщины врачи обнаружили два бугорка.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Валерию на новой фотографии сравнили с ее мамой
Валерия любит делиться своими модными образами и обсуждать их с подписчиками.
Обновлено в 16:07
Происшествия
После ДТП с китайскими туристами в Приморье возбуждено дело
По факту ДТП с автобусом под Уссурийском возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Обновлено в 20:53
Политика
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
Обновлено в 11:01
Культура
Жириновский высказал мнение о финалистах шоу «Голос. Дети»
В спецвыпуске программы, который было решено провести после скандального финала шоу, награда досталась всем победителям, передаёт URA.RU.
Обновлено в 16:02
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:01
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07
Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.
Обновлено в 08:53
Футбол
Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса
На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.
Обновлено в 15:00
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено в 22:14
Гаджеты
Новый ноутбук HP Envy обзаведется деревянной отделкой
Обновлено в 10:26
Политика
Захарова рассказала, кому на Украине нужен закон о языке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала обращение представителей областной администрации Львова к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить на украинском языке во время публичных выступлений.
Обновлено в 15:19
Политика
Нетрезвый депутат Рады устроил скандал в прямом эфире
Народного депутата Украины Игоря Мосийчука зрители телепрограммы заподозрили в появлении в прямом эфире в нетрезвом состоянии.
Обновлено в 20:58
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать мороженое
Обновлено в 01:48
Происшествия
Фото подлодки США после столкновения с горой появились в Сети
Фото атомной подводной лодки ВМС Соединенных Штатов San Francisco, которая столкнулась с подводной горой в Тихом океане, появились в Сети.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Названа главная угроза Крымскому мосту со стороны Украины
Американские фрегаты проекта Oliver Hazard Perry, которые США предложили передать Украине, создадут реальную надводную угрозу Крымскому мосту.
Обновлено в 19:16