Установлена личность «россиянки» из компромата на власти АвстрииНТВ вчера в 12:19

с чего всё началось

Скандал разгорелся в Австрии 18 мая. СМИ опубликовали видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и, как утверждалось, «племянницей российского олигарха». На кадрах политик обсуждает с женщиной госконтракты и поддержку его «Австрийской партии свободы» перед выборами.

Установлена личность «россиянки» из компромата на власти Австрии

Технологии Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями У Райффайзенбанка соотношение push-уведомлений и СМС-сообщений составляет 1 к 3, у банка "Открытие" доля push-уведомлений доходит до 25 процентов.

Общество Горничные отелей описали идеальных постояльцев Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют себе идеальных постояльцев.

Происшествия Член сборной РФ по виндсерфингу погиб под «Метеором» в Петербурге 18-летний член сборной России по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Финского залива. Спортсмен готовился к первенству мира.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

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Общество Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.

Происшествия Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Шоу-бизнес Лолиту жестоко оскорбили в прямом эфире Услышав своего оппонента, Лолита замолчала, сидела качала головой, но сразу не смогла ничего сказать в ответ, только улыбалась, стараясь, по всей видимости, сохранить лицо и не выпасть из формата хулиганской программы, в которой согласилась участвовать.

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Происшествия Дочь Пирло сбила машина в Турине Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.

Политика Представители Дерипаски ответили на документы Минфина США по санкциям Представители российского бизнесмена Олега Дерипаски прокомментировали обнародованные управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США документы, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против предпринимателя.

Политика Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.

Происшествия У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Кино Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон лечится от алкоголизма 32-летний актер лечится в элитной клинике Prive-Swiss, которая находится в штате Коннектикут, на протяжении месяца, сообщает издание Page Six.

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