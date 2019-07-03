Происшествия

Установлена личность погибших на подлодке Героев РоссииГазета.Ru вчера в 21:22

Источники назвали имена двух Героев России, которые погибли в Баренцевом море. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Как отмечается, речь идет об испытателе глубоководной военной техники, капитане первого ранга Николае Ивановиче Филине.
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Установлены личности погибших на секретной подлодке Героев России

URA.Ruвчера в 23:55

Установлена личность погибших на подлодке Героев России

Газета.Ruвчера в 21:22

Спустя двое суток после гибели 14-ти моряков на глубоководном аппарате Минобороны до сих пор не названы их фамилии

Эхо Москвы02:00

Журналисты назвали имена трех погибших на подлодке «Лошарик». Двое из них - герои России

Весьмавчера в 23:32

Анонимные каналы назвали имена трех подводников, погибших на подводном аппарате

Znak.comвчера в 22:16

Baza назвала имена двух Героев России, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Североморске

Новая газета02:23

Установлены личности двух погибших на подлодке Героев России

Lenta.ruвчера в 21:05
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:30, Вашингтон
Здоровье

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Общество

Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра

Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено вчера в 08:01
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

Обновлено вчера в 09:34
Политика

Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине.
Обновлено в 00:30
Здоровье

Веранды здоровья открылись в столичных парках

Обновлено в 00:38
Происшествия

Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату

Обновлено вчера в 08:33
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии забила два безответных мяча в ворота Аргентины в полуфинале домашнего Кубка Америки по футболу.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

В Московском регионе объявили «жёлтый» уровень опасности из-за погоды

Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Винер-Усманова выдала неожиданную тайну семьи Кабаевой

Алина Кабаева является самой известной ее воспитанницей. Она тренировалась у Ирины Винер-Усмановой с 1995 года.
Обновлено 01 июля в 10:22
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде

Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Общество

Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области

Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Катамадзе уличили во лжи о неучастии в концертах, оплаченных властями РФ

Днем ранее Катамадзе приняла участие в концерте для участников ежегодного собрания акционеров Афрэксимбанка и экономической конференции "Россия-Африка", сообщили РИА Новости гости концерта.
Обновлено вчера в 20:08
Финансы

Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей

Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Экономика

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России

Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Обновлено вчера в 09:18
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Общество

Сахалинские рыбаки надеются на то, что горбуша придет

О подготовке к красной путине, перспективах лова в этом году и традиционных трудностях рыбаков в ходе пресс-конференции в Южно-Сахалинске рассказал президент ассоциации рыбопромышленных предприятий области Максим Козлов.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Экс-главу киргизской диаспоры убили в Екатеринбурге

Обновлено в 01:41
Авто

Производитель компонентов для «АвтоВАЗа» объяснил срыв поставок

Обновлено вчера в 19:12
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Авто

Названы 10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне

Обновлено в 00:50
Происшествия

Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва

Обновлено в 02:18
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

Президент России Владимир Путин составил перечень поручений по итогам прямой линии.
Обновлено вчера в 15:47
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено вчера в 05:16
Политика

Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено вчера в 16:45
Здоровье

Утвержден перечень медизделий для оказания паллиативной помощи на дому

Опубликован Приказ Минздрава России, утверждающий перечень медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека, предоставляемых для использования на дому.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика

В Госдуме предложили правительству создать государственную туркомпанию

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением учредить в России государственную туристическую компанию.
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено вчера в 13:20
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
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