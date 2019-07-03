Происшествия
Установлена личность погибших на подлодке Героев РоссииГазета.Ru вчера в 21:22
Источники назвали имена двух Героев России, которые погибли в Баренцевом море. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Как отмечается, речь идет об испытателе глубоководной военной техники, капитане первого ранга Николае Ивановиче Филине.
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Анонимные каналы назвали имена трех подводников, погибших на подводном аппарате
Znak.comвчера в 22:16
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