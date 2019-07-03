Происшествия
Установлена личность погибших на подлодке Героев РоссииГазета.Ru вчера в 21:22
Источники назвали имена двух Героев России, которые погибли в Баренцевом море. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Как отмечается, речь идет об испытателе глубоководной военной техники, капитане первого ранга Николае Ивановиче Филине.
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Происшествия
Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников
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Обновлено в 06:34
Происшествия
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Обновлено в 07:55
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи гибелью 14 моряков-подводников в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
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Политика
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Обновлено в 08:09
Происшествия
При пожаре на секретной подлодке погиб 37-летний брянский моряк
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Обновлено в 06:24
Происшествия
Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе
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Происшествия
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Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Футбол
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Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери
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Армия и оружие
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Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Политика
Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Космос
Ученые взвешивают баланс вещества в скоплениях галактик
В новом исследовании международная команда ученых использовала данные локального исследования субструктуры кластера (LoCuSS) для измерения связей между тремя основными массовыми компонентами, которые составляют кластеры галактик: темной материей, горячим газом и звездами.
Обновлено вчера в 09:39
Теннис
Мария Шарапова намерена выступить на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 05:47
Политика
Австрия первой в ЕС запретила спорный гербицид глифосат
Австрия стала первой страной Европейского союза, запретившей применение в сельском хозяйстве глифосата, одного из самых распространенных в мире гербицидов.
Обновлено в 04:21
Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
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Кино
Стартовали съёмки продолжения «Билла и Теда»
Один из сценаристов сиквела «Билла и Теда» Эд Соломон опубликовал в своём Twitter информацию о старте съёмок третьей части хитовой комедии с Киану Ривзом и Алексом Уинтером.
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Хоккей
КХЛ представит календарь на следующий сезон 11 июля
Континентальная хоккейная лига на следующей неделе представит календарь на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
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Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени.
Обновлено в 06:55
Политика
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Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.
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Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»
Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
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Авто
Названы важнейшие для россиян параметры стоимости владения автомобилем
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили самые важные параметры стоимости владения для россиян.
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Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
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Происшествия
В Шереметьево проводится проверка из-за задержек багажа
В московском аэропорту Шереметьево проводится внутренняя проверка из-за задержек с выдачей багажа, рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:40
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс извинения жительнице Канска за резкий ответ на её вопрос о возможном подтоплении местной дороги.
Обновлено вчера в 08:18
Армия и оружие
Боевые корабли НАТО вошли в Черное море
В Черное море вошли несколько боевых кораблей НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:12
Общество
Появилось видео полного солнечного затмения
В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.
Обновлено вчера в 15:34