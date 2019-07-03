Происшествия

Установлена личность погибших на подлодке Героев РоссииГазета.Ru вчера в 21:22

Источники назвали имена двух Героев России, которые погибли в Баренцевом море. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Как отмечается, речь идет об испытателе глубоководной военной техники, капитане первого ранга Николае Ивановиче Филине.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Новой» стало известно имя еще одного офицера, погибшего на подлодке Северного флота

Новая газета05:23

Установлена личность четвертого погибшего подводника

Pravda.Ru05:14

Названо имя еще одного моряка, погибшего при взрыве на подлодке «Лошарик». Его отец- герой России

Весьма04:34

Установлены личности погибших на секретной подлодке Героев России

URA.Ruвчера в 23:55

Стали известны имена погибших на «Лошарике» подводников

Lenta.ru04:44

Названы имена погибших на подлодке в Баренцевом море

Газета.Ru03:56

Спустя двое суток после гибели 14-ти моряков на глубоководном аппарате Минобороны до сих пор не названы их фамилии

Эхо Москвы02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:37, Вашингтон
Происшествия

Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников

Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Курганской области произошел пожар в монастыре

В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Политика

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи гибелью 14 моряков-подводников в результате ЧП на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Происшествия

При пожаре на секретной подлодке погиб 37-летний брянский моряк

Среди 14 погибших моряков-подводников во время пожара на военном исследовательском глубоководном аппарате был и 37-летний капитан второго ранга Дмитрий Соловьев – уроженец Почепа, сообщил телеканал «Городской».
Обновлено в 06:24
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Обновлено в 06:25
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике

Обновлено в 01:10
Происшествия

Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе

По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Футбол

Месси раскритиковал арбитров матча Бразилия — Аргентина

Обновлено в 03:37
Транспорт

Открыто движение по участку платной трассы от Клина до Твери

Участок с 97-го до 149-го километра от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка от 15-го до 97-го километра и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м километре.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Forbes назвал возможную причину пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море

Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, могла стать одна из аккумуляторных батарей, обеспечивающих электропитание.
Обновлено в 07:37
Политика

Климкин обвинил Зеленского в отсутствии видения внешней политики

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у президента Владимира Зеленского нет видения внешней политики.
Обновлено в 06:53
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Космос

Ученые взвешивают баланс вещества в скоплениях галактик

В новом исследовании международная команда ученых использовала данные локального исследования субструктуры кластера (LoCuSS) для измерения связей между тремя основными массовыми компонентами, которые составляют кластеры галактик: темной материей, горячим газом и звездами.
Обновлено вчера в 09:39
Теннис

Мария Шарапова намерена выступить на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 05:47
Политика

Австрия первой в ЕС запретила спорный гербицид глифосат

Австрия стала первой страной Европейского союза, запретившей применение в сельском хозяйстве глифосата, одного из самых распространенных в мире гербицидов.
Обновлено в 04:21
Политика

Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии

В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Кино

Стартовали съёмки продолжения «Билла и Теда»

Один из сценаристов сиквела «Билла и Теда» Эд Соломон опубликовал в своём Twitter информацию о старте съёмок третьей части хитовой комедии с Киану Ривзом и Алексом Уинтером.
Обновлено 01 июля в 06:40
Хоккей

КХЛ представит календарь на следующий сезон 11 июля

Континентальная хоккейная лига на следующей неделе представит календарь на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени.
Обновлено в 06:55
Политика

Совет Европы просит у России еще €55 млн

Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»

Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Авто

Названы важнейшие для россиян параметры стоимости владения автомобилем

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» выяснили самые важные параметры стоимости владения для россиян.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20

В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Происшествия

В Шереметьево проводится проверка из-за задержек багажа

В московском аэропорту Шереметьево проводится внутренняя проверка из-за задержек с выдачей багажа, рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:40
Общество

Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс принёс извинения жительнице Канска за резкий ответ на её вопрос о возможном подтоплении местной дороги.
Обновлено вчера в 08:18
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО вошли в Черное море

В Черное море вошли несколько боевых кораблей НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:12
Общество

Появилось видео полного солнечного затмения

В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.
Обновлено вчера в 15:34
ещё по теме
Главное