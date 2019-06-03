Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в ПодмосковьеГазета.Ru 05:58
Следственный комитет России взял на особый контроль дело об убийстве 24-летнего ветерана спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Как сообщает НСН, молодой человек погиб в драке, вступившись за двух парней, которых избивала группа неизвестных.
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Спецназовец достал травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел в воздух, переключив внимание нападавших на себя. Они повалили его на землю и воткнули нож, после чего тот умер на руках у девушки.
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