Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции КадыроваLenta.ru вчера в 19:16
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне. Об этом 24 июня сообщается в Twitter аналитической службы SITE Intel Group, занимающейся мониторингом медиаресурсов джихадистов.
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МВД Чечни раскрыло подробности нападения на сотрудников правоохранительных органов
Чеченская Республика Сегоднявчера в 14:46
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