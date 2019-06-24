Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции КадыроваLenta.ru вчера в 19:16

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне. Об этом 24 июня сообщается в Twitter аналитической службы SITE Intel Group, занимающейся мониторингом медиаресурсов джихадистов.
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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном

Дождь01:21

Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном

ТАССвчера в 17:57

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Lenta.ruвчера в 19:16

МВД установило личность напавшего на пост ДПС в Грозном

РБКвчера в 18:20

МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном

РИА Новостивчера в 17:53

Полиция уточнила информацию о напавшем на пост ДПС в Грозном

Интерфаксвчера в 18:01

МВД Чечни раскрыло подробности нападения на сотрудников правоохранительных органов

Чеченская Республика Сегоднявчера в 14:46
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Как в Санкт-Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

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В Оренбурге арестованы ещё трое подозреваемых в убийстве в Соль-Илецке

Установлены личности и задержаны еще трое подозреваемых в убийстве жителя Соль-Илецкого района.
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Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
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Путешествия

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Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Здоровье

В Новосибирске выявили новые случаи менингококковой инфекции

Число заболевших приблизилось к 30 На прошлой неделе министр здравоохранения НСО Константин Хальзов сообщил о 26 новосибирцах, заболевших менингокковой инфекцией.
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Политика

С 8 июля россияне не смогут улететь в Грузию

С 8 июля авиаперелеты в Грузию будут закрыты для россиян. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено 22 июня в 09:59
Политика

Партия Эрдогана проиграла повторные выборы мэра Стамбула

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Политика

Вопрос о полномочиях российской делегации решается сегодня в ПАСЕ

Российскую делегацию лишили прав, в том числе голоса, 5 лет назад в связи с присоединением Крыма и обострением ситуации в Донбассе.
Обновлено в 01:03
Наука

Ученые определили вредную дозу алкоголя

В рамках исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
Обновлено в 02:38
Общество

«Трезвая Россия» назвала регионы с самым высоким уровнем наркомании

Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают "Известия" со ссылкой на данные организации.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми

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Обновлено вчера в 19:43
Общество

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Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в понедельник в море Банда у восточных островов Индонезии.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Вулкан Райкоке на Курилах проснулся после почти векового затишья

Обновлено в 01:47
Общество

В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

Обновлено в 00:11
Экономика

ФАС России инициировала реформу тарифов в плацкартных вагонах

Федеральная антимонопольная служба России предложила провести реформу тарифов на проезд в плацкартных и общих вагонах.
Обновлено в 02:35
Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено 22 июня в 12:30
Происшествия

Летевший в Уфу самолет Utair сел в Самаре из-за неисправности

Обновлено в 01:42
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Казахстане на территории воинской части произошел взрыв

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«Наши первые шаги!», - подписала ролик знаменитость. Звезды отечественного шоу-бизнеса восхитились видео.
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Экономика

В Черногории арестованы активы сына Тельмана Исмаилова

Активы в Черногории попали под обременение в рамках возврата упомянутого долга. Тельман Исмаилов вместе с семьей находится в Черногории.
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Экономика

Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
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Наука

В Якутии найден скелет мамонта с бивнями, обработанными древним человеком

Ученый считает, что современный человек не стал бы обрабатывать бивень в тундре, а привез бы его в охотничью избушку.
Обновлено в 01:39
Авто

Volkswagen сделал фургон для полицейских собак

Вслед за фургоном для перевозки задержанных Volkswagen разработал ещё один полицейский автомобиль --- на сей раз для четвероногих полицейских.
Обновлено вчера в 07:32
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Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Обновлено вчера в 11:45
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