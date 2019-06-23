Происшествия
В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции КадыроваLenta.ru вчера в 12:51
В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
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МВД Чечни раскрыло подробности нападения на сотрудников правоохранительных органов
Чеченская Республика Сегоднявчера в 14:46
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 00:02, Вашингтон
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Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
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