Единоборства

Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFCLenta.ru 01:01

Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC. Аскрен потерпел первое поражение в карьере при 19 победах.
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Аскрен про нокаут от Масвидаля: «Я облажался»

Sports.ru03:48

Бен Аскрен в порядке после самого быстрого нокаута в истории UFC

Спорт-Экспресс02:52

Быстрые нокауты, рекорд UFC — Масвидаль свалил Аскрена коленом за 5 секунд

Чемпионат02:15

Автор самого быстрого нокаута в истории UFC Масвидаль получил бонус по итогам турнира в Лас-Вегасе

Sport24.ru01:50

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Бразильский боец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC

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Хорхе Масвидал: Добивание было чрезвычайно обязательным, для Аскрена еще не все закончилось

Allboxing.ru02:10
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Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

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Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
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Энди Маррей рассказал, чем его восхищает Серена Уильямс

Британский теннисист Энди Маррей рассказал, чем его больше всего впечатляет партнёрша на Уимблдоне в миксте — американка Серена Уильямс.
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В Калифорнии произошло мощнейшее за 20 лет землетрясение

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна перестанет блокировать интеграцию Украины в НАТО при выполнении одного условия.
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Американский боец смешанного стиля, представитель лёгкой и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2003 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Bellator, Strikeforce, World Victory Road и др.
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Бен Аскрен
Американский борец
Бывший американский борец вольного стиля, чемпион США, ныне американский боец смешанного стиля, выступающий под эгидой UFC. Бывший чемпион ONE Championship и Bellator в полусредней весовой категории. По состоянию на 27 марта 2019 года занимает 5 строчку в официальном рейтинге UFC в полусреднем весе.
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