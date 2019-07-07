Единоборства
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFCLenta.ru 01:01
Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC. Аскрен потерпел первое поражение в карьере при 19 победах.
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