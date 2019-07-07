Боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На турнире UFC 239 в Лас-Вегасе 34-летний Масвидаль нокаутировал 34-летнего Бена Аскрена за пять секунд — он одолел соперника ударом колена в прыжке.

Армия и оружие В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска Соединенные Штаты призывают Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.

Происшествия Мутко потребовал отстранить мэра одного из районов Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранения мэра Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, использовавшего коммунальные службы для восстановления своего дома, сообщили в воскресенье в пресс-службе вице-премьера.

Баскетбол «Локомотив-Кубань» подписал контракт с Уиллом Каммингсом Как отмечается, 26-летний разыгрывающий подписал с кубанской командой контракт сроком на два года.

Происшествия В Калининграде задержали организаторов акции в поддержку врача, обвиняемой в убийстве младенца Поводом для задержания стала прошедшая накануне несогласованная акция в поддержку неонатолога Элины Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного.

Политика Иран объявил о повышении уровня обогащения урана По словам Арагчи, Иран намерен с понедельника начать обогащение урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренных ядерной сделкой.

Политика Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.

Космос Экипажу российской «Федерации» предрекли гибель в океане Экипаж космического корабля «Федерация» в случае аварии ракеты-носителя после запуска с космодрома Восточный может погибнуть после приводнения в Тихом океане.

Политика Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.

Происшествия Муж подозреваемой в избиении девочки оказался полицейским Последние полгода девочка жила в семье тети по отцовской линии без оформления каких-либо документов.

Экономика Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).

Общество В Омской области град размером с черешню побил все огороды В некоторых селах град, достигавший размера крупной черешни, побил все растения на огородах. Фото последствий появилось в соцсетях.

Происшествия В Петербурге загорелся детский сад В Петербурге загорелся детский сад, сообщает РЕН со ссылкой на очевидцев. Пожар произошел в поселке Ушково.

Экономика РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.

Футбол «Торпедо» заявило главным тренером Савичева, «Енисей» — Тренева Как и предполагал «Матч ТВ», московское «Торпедо» внесло в официальную заявку на сезон в ФНЛ главным тренером Николая Савичева, красноярский «Енисей» — Виктора Тренева.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, где в Приморье лучше не купаться Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в пределах компетенции организован социально-гигиенический мониторинг качества морской воды, воды поверхностных водоёмов в местах отдыха населения по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

Общество Штормовое предупреждение объявлено в Красноярске на 6 июля Согласно прогнозу метеослужбы, в субботу, 6 июля, в Эвенкийском МР и на севере центральных районов Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность IV класса, на юге и востоке Эвенкийского МР и на северо-востоке центральных районов (Богучанский, Кежемский районы) — чрезвычайная пожарная опасность V класса.

Хоккей Жена Токранова — об уходе мужа в СКА: никто не имеет права осуждать Васю Елена Токранова, супруга обладателя Кубка Гагарина Василия Токранова, рассказала об отношении к переходу мужа из казанского «Ак Барса» в СКА из Санкт-Петербурга.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».