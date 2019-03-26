Энергетика

Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифыИзвестия 18:52

Стоимость интеллектуальных приборов в Минэнерго оценивают примерно в 11–15 тыс. рублей за штуку, что в несколько раз выше цены обычных счетчиков (2–5 тыс. рублей). При этом расходы на монтаж планируется включить в тариф для населения.
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Новинки автогаза: во сколько обойдется умная система учета

Создание в России интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд рублей. Такие данные в правительство направило Минэнерго, рассказали «Известиям» в ведомстве. Право устанавливать оборудование в домах могут получить распределительные организации.
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«Известия»: переход россиян на интеллектуальные счетчики может обойтись в 385 млрд рублей

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