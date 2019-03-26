Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифыИзвестия 18:52

Стоимость интеллектуальных приборов в Минэнерго оценивают примерно в 11–15 тыс. рублей за штуку, что в несколько раз выше цены обычных счетчиков (2–5 тыс. рублей). При этом расходы на монтаж планируется включить в тариф для населения.

с чего всё началось

Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.

Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифы

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