Энергетика
Установка «умных» счетчиков учета газа в РФ может увеличить тарифыИзвестия 18:52
Минэнерго направило в правительство письмо, в котором изложило свою позицию по внедрению интеллектуальных систем учета газа в домах, рассказали «Известиям» в ведомстве.
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Стоимость интеллектуальных приборов в Минэнерго оценивают примерно в 11–15 тыс. рублей за штуку, что в несколько раз выше цены обычных счетчиков (2–5 тыс. рублей). При этом расходы на монтаж планируется включить в тариф для населения.Известия18:52
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