Экономика
Установка новых счетчиков газа для россиян обойдется в миллиарды
Установка новых счетчиков газа для россиян обойдется в миллиардыLenta.ru02:30
По экспертным оценкам, стоимость счетчиков составит порядка пяти тысяч рублей за штуку. В масштабах страны расходы оцениваются примерно в 130 миллиардов рублей. В середине ноября сообщалось, что «Газпром» не успел в срок оборудовать дома около 300 тысяч россиян газовыми счетчикам.
Lenta.ru02:30
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с чего всё началось
По оценкам "Ъ", в масштабах страны внедрение "умного учета" газа для населения может обойтись почти в 130 млрд руб. Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных "умных счетчиков" на газ.Коммерсантъвчера в 17:11
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Экономика
Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.
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Во вторник, 11 декабря, «Новатэк» произвел первую отгрузку СПГ с третьей технологической линии завода «Ямал СПГ».
Обновлено в 17:27
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Цена европейского газа для Украины установила рекорд
В ноябре средняя цена тысячи кубометров импорта природного газа для Украины составила 339 долларов, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
Обновлено в 18:05
Экономика
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Сбербанк все больше становится технологической компанией, поэтому не исключена смена названия, заявил Герман Греф.
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Финансы
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Обновлено в 17:27
Экономика
Россия и Казахстан извлекают доходы из взаимных поставок
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Экономика
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Накануне газета Financial Times сообщила со ссылкой на семь источников о переговорах собственников Альфа-банка с ВТБ и UniCredit по поводу продажи банковского бизнеса, однако переговоры будучи неформальными не принесли результата.
Обновлено в 13:10
Экономика
«Список Титова» расширился до 43 человек
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Экономика
Смартфоны показали диагональный рост
По оценке МТС, за первые десять месяцев 2018 года доля продаж смартфонов с размером дисплея от 5,5 дюйма выросла с 10,9% до 36,2% от общего объема российского рынка.
Обновлено в 17:27
Экономика
«Русал» перерегистрируют в России в первой половине 2019 года
Компания «Русал» Олега Дерипаски будет перерегистрирована в России в течение первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 10:49
Экономика
ТГК-2 планирует продать долю в Хуадянь-Тенинской ТЭЦ
Совет директоров ПАО «ТГК-2» на заседании 7 декабря одобрил продажу 49%-ной доли компании в ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ», следует из материалов компании.
Обновлено в 10:43
Экономика
Новостям подняли биржевую ценность
Характер подачи новостей c высокой вероятностью позволяет предсказать динамику фондовых рынков как развитых, так и развивающихся стран, к такому выводу пришел коллектив исследователей из Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ) и Университета Южной Калифорнии.
Обновлено в 17:27
Экономика
Рыболовам просчитали госконтроль
Избыточное регулирование стоит отрасли 17 млрд рублей в год Анализ регуляторной политики в рыбопромышленной отрасли аналитики ВШЭ провели при содействии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) с августа по декабрь 2018 года.
Обновлено в 17:27
Экономика
Снижение числа корпоративных банкротств стало тенденцией
Мониторинг делового климата Очередное исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), анализирующего ситуацию с корпоративными банкротствами в экономике РФ, в третьем квартале этого года подтвердило начавшуюся в первом полугодии тенденцию к снижению числа случаев несостоятельности (см. "Ъ" от 15 августа).
Обновлено в 17:27
Экономика
Банки скоро будут больше платить АСВ
Страховаться будут средства в рублях и валюте, но вклад должен быть открыт в банке, который имеет право работать с деньгами физических лиц и является участником системы страхования вкладов (ССВ), указал регулятор.
Обновлено в 15:29