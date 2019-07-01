Звезда российского шансона Любовь Успенская прокомментировала поездку певицы Аллы Пугачевой в автомобиле по перрону Рижского вокзала Москвы. На кадрах видео запечатлено, как Примадонну подвозят к поезду, после чего она вместе с Максимом Галкиным отправилась в Ригу.

с чего всё началось

Все-таки должно быть какое-то уважение к таким людям как Пугачева. И не должно быть второго мнения. Она должна все-таки подъехать к перрону, потому что этот человек сегодня на уровне таком, что она должна быть ограждена от публики и сумасшедших фанатов.

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле. Артистка предположила, что решение довезти артистку до вагона было принято из соображений безопасности. Успенская отметила, что не видит в таком поведении ничего удивительного.

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