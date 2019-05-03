Культура

Успенская объяснила неучастие Алсу в Евровидении «местью»РИА Новости вчера в 18:30

Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.
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Любовь Успенская
Красивая девушка, прекрасный английский. Что еще надо, чтобы представлять страну на таком уровне?
— Любовь Успенская, певицаВзгляд.ру вчера в 21:10

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Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

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«Это может быть месть»: Любовь Успенская об отстранении Алсу от «Евровидения»

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Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
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В России нашли георгиевские ленточки со свастикой

В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

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Любовь Успенская
Певица
Советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии «Шансон года».
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