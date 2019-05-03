Культура
Успенская объяснила неучастие Алсу в Евровидении «местью»РИА Новости вчера в 18:30
Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.
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Красивая девушка, прекрасный английский. Что еще надо, чтобы представлять страну на таком уровне?
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«Чья-то месть»: Успенская прокомментировала «отстранение» Алсу от Евровидения
Московский Комсомолецвчера в 19:07
«Это может быть месть»: Любовь Успенская об отстранении Алсу от «Евровидения»
Телеканал 360°вчера в 14:49
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Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится 4 мая в Сан-Хосе.
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ЦИК Казахстана зарегистрировал Токаева кандидатом в президенты страны
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Происшествия
Дети погибли от торнадо в Китае
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Обновлено в 01:40
Происшествия
Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе
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Общество
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В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:03
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
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Суд в Канаде потребовал от отца считать дочь мальчиком
Верховный суд Британской Колумбии (Канада) признал виновным в «домашнем насилии» отца 14-летней девочки, которую мужчина отказывался считать мальчиком, сообщают СМИ.
Обновлено в 00:26
Религия
«Самая тяжелая работа». Сколько стоит написать икону
Чем сегодня живут иконописцы и почему так дороги мерные иконы — в материале РИА Новости.
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Политика
Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев
«В соответствии с российским законодательством разрешено иметь второе и третье гражданство, но об этом обязательно сообщать в органы власти» — пояснил Грымчак и уточнил, что Киев «будет иметь все данные полностью».
Обновлено вчера в 22:17
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения продукт
Ученые из женского колледжа гуманитарных наук Дошиша (Киото, Япония) считают, что регулярное употребление риса может снизить риск ожирения.
Обновлено вчера в 02:36
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«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
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Армия и оружие
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Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Пентагон заявил о рекордном росте сексуальных преступлений в армии США
За 2018 год в армии США произошло более шести тысяч сексуальных преступлений, что на 38% больше прошлогоднего показателя и наивысшего показателя за время сбора статистики (с 2004 года).
Обновлено вчера в 15:17
Технологии
Пользователи Last.fm заявили о блокировке сервиса в России
В России ограничен доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, на это обратили внимание пользователи Twitter, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 11:24
Музыка
Billboard выбрал лучших исполнителей года
В США прошло вручение премии Billboard Music Awards-2019, где выбрали лучших исполнителей года.
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Шоу-бизнес
Глафира Тарханова удивила поклонников ультракороткой стрижкой
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Amnesty International признала задержанных 1 мая узниками совести
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Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
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Форварда «Айнтрахта» высмеяли из-за нелепого празднования гола
Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" попал в нелепую ситуацию по ходу матча 1/2 финала Лиги Европы против "Челси" (1:1), сообщает "Советский спорт".
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Энергетика
Грузия закупила у России в апреле 6 млн куб. м газа
Грузия закупила у России в апреле текущего года природный газ в объеме 6 млн куб. м, что составляет 3% от всего импортируемого республикой голубого топлива.
Обновлено вчера в 03:21
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил гражданам страны пройтись по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".
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Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
В пресс-службе московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России РБК позже уточнили, что сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту столкновения автомобиля технических служб с пассажирским самолетом.
Обновлено вчера в 14:09
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У певчих птиц нашли лишнюю хромосому в половых клетках
Обновлено 30 апреля в 06:50