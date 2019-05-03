Музыка
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»РИА Новости 18:30
Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.
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«Чья-то месть»: Успенская прокомментировала «отстранение» Алсу от Евровидения
Московский Комсомолец19:07
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