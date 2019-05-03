Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»РИА Новости 18:30

Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Происшествия Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево Грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта Шереметьево по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines.

Общество Туристы дали советы по обходу очередей на аттракционы Туристы Шейн Линдсей и Кристина Хокинс за 18 часов прокатились на 46 аттракционах четырех парков в составе Disney World и дали советы, как можно повторить этот опыт.

Кино Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».

Происшествия Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".

Происшествия Россиянин ударил жену прокурора и поплатился Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.

Политика Зеленский официально стал избранным президентом Украины «По итогам повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Зеленский», — говорится в сообщении.

Экономика Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Шоу-бизнес Майе Донцовой из «Дома-2» вызвали скорую помощь Купин сперва пытался поставить Донцову на ноги при помощи чаев, но ближе к вечеру они все же решили вызвать скорую помощь, так как состояние девушки совсем не улучшалось.

Авто Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.

Происшествия Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.

Политика В «Нафтогазе» признали неизбежность переговоров с Россией по транзиту Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компании придётся продолжить переговоры с «Газпромом» относительно продления соглашения по транзиту российского газа на Украину.

Политика Кикабидзе рассказал, чего ждет от Зеленского Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе обратился к Владимиру Зеленскому после победы политика на выборах президента Украины, прошедших в апреле.

Происшествия Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.

Шоу-бизнес Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.

Здоровье Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.

Музыка Новое правило ввели для участников «Евровидения» Новое правило, в котором обозначено обязательная сдача анализа крови участникам конкурса «Евровидение», ввели 1 мая.

Происшествия Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят В сети появилось видео, на котором женщина издевается над ребенком и на глазах у других детей и взрослых заставляет его встать на колени и целовать землю.

Гаджеты В Южной Корее более четверти миллиона человек начали пользоваться 5G Недавно были подведены итоги первых месяцев работы сетей и оказалось, что пользоваться 5G начали уже более четверти миллиона человек.

Политика США назвали российский газ дешевым и ненадежным Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».

Политика Посольство РФ обвинило Лондон в притеснении российских журналистов В посольстве России в Лондоне обратили внимание британских властей на то, что свобода СМИ в их стране не соответствует стандартам, а права российских журналистов нарушаются.

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.