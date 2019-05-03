Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»РИА Новости вчера в 18:30

Красивая девушка, прекрасный английский. Что еще надо, чтобы представлять страну на таком уровне?

Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.

Происшествия В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.

Футбол Тренер: «Айнтрахт» показал высококлассную игру в матче с «Челси» Главный тренер франкфуртского "Айнтрахта" Адольф Хюттер заявил, что его команда показала высококлассный футбол в первом полуфинальном матче Лиги Европы с лондонским "Челси".

Общество В Башкирии убрали с дорог нелегалов Врио главы Башкирии Радий Хабиров устроил чиновникам Госкомтранса разнос за то, что до сих пор получает жалобы от граждан, недовольных работой общественного транспорта.

Политика Украинский экс-министр рассказал, как деградировала экономика страны Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в интервью телеканалу "ZIK" заявил, что украинская экономика находится в ужасающем состоянии, и в ближайшем будущем у страны нет перспектив развития.

Происшествия В Екатеринбурге сгорел склад с резиной и рубероидом Огонь распространялся молниеносно, так как здесь хранились рубероид и резинотехнические изделия. Пожар был площадью 300 квадратных метров.

Технологии Microsoft анонсировала новые технологии для ИИ и «интернета вещей» Корпорация Microsoft анонсировала выпуск ряда технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и «интернета вещей» (IoT, Internet of Things).

Шоу-бизнес Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.

Армия и оружие Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

Экономика Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году Мировым лидером по закупкам золота за первый квартал 2019 года стала Россия, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

Политика На Украине придумали способ увеличить численность армии Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».

Футбол Де Бур: на следующей неделе в ЛЧ «Тоттенхэм» вряд ли будет хуже Бывший игрок "Аякса" Рональд де Бур прокомментировал победу амстердамцев в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Тоттенхэм Хоттспур" (1:0).

Политика Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.

Здоровье Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.

Кино Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.

Происшествия Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Здоровье Учёные назвали продукт, спасающий от ожирения Согласно исследованию, жители государства, которые потребляют 150 г риса оказались меньше подвержены ожирению, нежели те страны, в которых потребление риса приравнивается к 14 г в день.

Общество В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани» В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани".

Происшествия «Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ Победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский может утратить расположение жителей страны в случае, если пойдет на "уступки" России и откажется от части Донбасса.

Общество Король Таиланда женился на начальнице охраны Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.

Политика На Украине официально опубликовали результаты президентских выборов Результаты президентских выборов на Украине опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".

Общество Камчатский гороскоп, 3 - 5 мая Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА: Настроение пятницы склоняет к тому, чтобы заняться финансовой сферой: навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках, отправиться по магазинам.

Общество В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.