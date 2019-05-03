Культура

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»Известия вчера в 21:42

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
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Любовь Успенская
Красивая девушка, прекрасный английский. Что еще надо, чтобы представлять страну на таком уровне?
— Любовь Успенская, певицаВзгляд.ру вчера в 21:10

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