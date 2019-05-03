Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»Известия вчера в 21:42
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
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«Это может быть месть»: Любовь Успенская об отстранении Алсу от «Евровидения»
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«Чья-то месть»: Успенская прокомментировала «отстранение» Алсу от Евровидения
Московский Комсомолецвчера в 19:07
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