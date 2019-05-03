Музыка

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»Известия вчера в 21:42

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
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Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Известиявчера в 21:42

«Это может быть месть»: Любовь Успенская об отстранении Алсу от «Евровидения»

Телеканал 360°вчера в 14:49

Успенская назвала скандалы вокруг Алсу местью

News.ruвчера в 19:10

«Чья-то месть»: Успенская прокомментировала «отстранение» Алсу от Евровидения

Московский Комсомолецвчера в 19:07

Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»

Газета.Ruвчера в 18:57

Успенская объяснила неучастие Алсу в Евровидении «местью»

РИА Новостивчера в 18:30

Успенская назвала скандал вокруг Алсу чьей-то местью

URA.Ruвчера в 19:24
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:33, Ашберн
Политика

Зеленский прокомментировал выход шоу с его участием на НТВ

Напомним, что телеканал НТВ анонсировал шоу «Магия», записанное в 2011 году.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

Россия объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов РФ жителям Донбасса

Москва приняла данное решение, поскольку Киев лишил жителей Донбасса законных прав, заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму

В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Хоккей

Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду

Обновлено в 04:48
Общество

Диетолог оценила исследование учёных о продукте для борьбы с ожирением

Ранее японские учёные выяснили, что жители регионов, где употребляют много риса, значительно реже сталкиваются с ожирением.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

В ночном ДТП на Садовой улице пострадали три человека

Обновлено в 05:04
Политика

Президенту Грузии угрожают импичментом из-за американской военной базы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подверглась массированной критике на родине из-за несогласия со строительством американской базы в республике.
Обновлено вчера в 09:36
Космос

В SpaceX сообщили, что космическая капсула Crew Dragon разрушена

Космическая капсула пилотируемого корабля Crew Dragon, которая в будущем должна будет доставлять людей на Международную космическую станцию, была разрушена во время испытания, сообщил телеканал CNN со ссылкой на компанию SpaceX.
Обновлено в 02:47
Экономика

Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon

Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Под Киевом неизвестные напали на дом украинского нардепа от «Народного фронта» Павла Пинзеника

В ночь на 3 мая неизвестные устроили разбой в доме нардепа от "Народного фронта" Павла Пинзеника.
Обновлено в 05:42
Общество

В Петербурге из-за ветра объявлен желтый уровень опасности

В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных явлений.
Обновлено в 05:49
Политика

Военный советник Зеленского пообещал вернуть Донбасс через пять лет

Иван Апаршин, который является военным советником нового президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, как и когда страна сможет вернуть Донбасс.
Обновлено вчера в 14:09
Футбол

Сарри: «Челси» мог забить больше голов «Айнтрахту»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри пообщался с журналистами после первого полуфинального матча Лиги Европы против "Айнтрахта" (1:1).
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская порадовала фанатов фото без макияжа

На фотографии артистка Елизавета Боярская предстала перед камерой без макияжа.
Обновлено в 05:52
Музыка

Как Сердючка готовится к «Евровидению»

Обновлено в 04:55
Происшествия

В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Футбол

Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Лионеля Месси

Обновлено в 02:37
Футбол

Абрамович не хочет продавать «Челси»

Российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович не заинтересован в продаже «Челси», владельцем которого он является с 2003 года.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова пошла на примирение с матерью спустя много лет

Известной балерине Анастасии Волочковой все же удалось нормализовать отношения со своей матерью.
Обновлено в 02:17
Происшествия

При тушении пожара в Красногорске задействуют спецвертолет

Обновлено в 04:11
Политика

Советник назвал главный приоритет Зеленского

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по международной деятельности, экономике и финансам Александр Данилюк назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации.
Обновлено в 04:32
Политика

Путин утвердил поручения по вопросам жилья

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений, который был составлен по итогам встречи главы государства с представителями общественности в Казани по вопросу реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Обновлено вчера в 10:55
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика

Новые правила снятия наличных с банковских карт

Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:25
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Авто

Renault Logan назвали самой популярной иномаркой с пробегом в России

Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных в России европейских автомобилей с пробегом.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие

Эксперт объяснил, почему никто не хочет идти служить в украинскую армию

На Украине тщательно срывают, что там идет гражданская война: украинская армия воюет против народа Донбасса.
Обновлено в 06:03
Энергетика

«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию

АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».
Обновлено в 06:04
Происшествия

Новые дети-маугли найдены в Петербурге

Обновлено в 06:18
Происшествия

В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»

Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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Любовь Успенская
Певица
Советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии «Шансон года».
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