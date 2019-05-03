Музыка

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»Известия вчера в 21:42

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»

Газета.Ruвчера в 18:57

Успенская назвала скандал вокруг Алсу чьей-то местью

URA.Ruвчера в 19:24

Успенская назвала скандалы вокруг Алсу местью

News.ruвчера в 19:10

«Чья-то месть»: Успенская прокомментировала «отстранение» Алсу от Евровидения

Московский Комсомолецвчера в 19:07

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Известиявчера в 21:42

Успенская объяснила неучастие Алсу в Евровидении «местью»

РИА Новостивчера в 18:30

«Это может быть месть»: Любовь Успенская об отстранении Алсу от «Евровидения»

Телеканал 360°вчера в 14:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:57, Ашберн
Кино

Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Обновлено в 02:36
Политика

В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.
Обновлено в 03:27
Экономика

В ЕС раскритиковали выделение €100 млн украинскому агрохолдингу

Европейская ассоциация переработчиков и торговцев мясом птицы AVEC возмущена тем, что ЕБРР намерен выделить займ в €100 млн украинскому агрохолдингу "Мироновский хлебопродукт".
Обновлено в 04:33
Происшествия

Ребенка на воздушном шаре унесло в Крыму

Обновлено в 02:29
Политика

Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая

Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, 10 мая.
Обновлено в 04:55
Космос

«Космокурс» рассказал о прочности шаттлов для туристов

Первый 15-минутный полёт будет совершён в 2025 году. Туристы окажутся в состоянии невесомости на срок 5 минут.
Обновлено в 03:51
Общество

Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой

Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Никите Преснякову провели медицинское обследование

Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Пять частных домов горят в селе Красногорск Сахалинской области

Обновлено в 04:18
Культура

В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин станет добрым

Обновлено в 03:42
Политика

В МИД РФ прокомментировали возможность встречи в нормандском формате

Григорий Карасин, занимающий должность заместителя министра иностранных дел РФ, дал комментарий о вероятности проведения встречи по вопросу ситуации в Украине в «нормандском формате».
Обновлено в 03:57
Общество

Белуху-шпиона из Петербурга заподозрили в переходе на сторону Норвегии

Обновлено в 03:05
Политика

В ДНР выстроилась очередь из желающих получить российский паспорт

В самопровозглашённой Донецкой народной республике выстроилась очередь из тех, кто желает получить российские паспорта по упрощённой схеме.
Обновлено в 04:18
Гаджеты

Asus показала новый безрамочный смартфон ZenFone 6

Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.
Обновлено в 02:54
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»

Обновлено вчера в 17:32
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Космос

NASA показало фото заката на Марсе

Зонд NASA InSight, изучающий внутреннее строение и состав Красной планеты, прислал на Землю снимок заката на Марсе.
Обновлено вчера в 21:14
Хоккей

Капитан «Ак Барса» Свитов покинул команду

Обновлено в 04:48
Здоровье

В больнице Фишера заканчивают ремонт палат сосудистого отделения

В 2020 году на базе больницы запустят региональный сосудистый центр с двумя кардиологическими отделениями.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол

Абрамович не планирует продавать «Челси»

Обновлено в 04:24
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Мексике нашли мертвой бывшую «Мисс Уругвай»

Экс-победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена в четверг мертвой в одном из отелей мексиканской столицы, сообщает портал Universal.
Обновлено вчера в 19:51
Общество

Россиянам напомнили о трехдневной рабочей неделе

В начале мая в связи с праздниками рабочая неделя продлилась только два дня, один из которых был сокращенным.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Подростков в США обвинили в подготовке взрыва в школе

В американском штате Нью-Йорк троим 16-летним подросткам предъявлены обвинения в подготовке взрыва в школе, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол

Роналду: не исключаю возможности стать тренером

Обновлено вчера в 15:30
Путешествия

Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра

Обновлено вчера в 14:06
Экономика

Австрийская OMV в I квартале вложила в «Северный поток-2» €44 млн

Австрийская нефтегазовая компания OMV в первом квартале 2019 года вложила в финансирование строительства газопровода «Северный поток — 2» €44 млн.
Обновлено в 03:33
Общество

«Ленэнерго» работает в режиме повышенной готовности из-за ветра

Сильный ветер заставил ПАО «Ленэнерго» перейти на режим повышенной готовности.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

CNN узнал о поиске США способа финансирования венесуэльской оппозиции

Администрация президента США Дональда Трампа ищет возможности финансирования лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено в 01:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Любовь Успенская
Певица
Советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии «Шансон года».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное