Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»Известия вчера в 21:42
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
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«Чья-то месть»: Успенская прокомментировала «отстранение» Алсу от Евровидения
Московский Комсомолецвчера в 19:07
«Это может быть месть»: Любовь Успенская об отстранении Алсу от «Евровидения»
Телеканал 360°вчера в 14:49
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