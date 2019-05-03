Музыка

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»Известия 21:42

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
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Любовь Успенская
Красивая девушка, прекрасный английский. Что еще надо, чтобы представлять страну на таком уровне?
— Любовь Успенская, певицаВзгляд.ру 21:10

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Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

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Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»

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Успенская назвала скандалы вокруг Алсу местью

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Московский Комсомолец19:07

Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»

Газета.Ru18:57

Успенская назвала скандал вокруг Алсу чьей-то местью

URA.Ru19:24

«Это может быть месть»: Любовь Успенская об отстранении Алсу от «Евровидения»

Телеканал 360°14:49
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Экономика

Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
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Армия и оружие

В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год

С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Обновлено в 16:51
Политика

Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной

Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Музыка

Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»

Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии

Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:25
Политика

На Украине официально опубликовали результаты президентских выборов

Результаты президентских выборов на Украине опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".
Обновлено в 22:06
Энергетика

Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти

Потребление бензина в России, обычно минимальное во время майских праздников, в этом году не будет снижаться и даже может немного вырасти, однако это не приведет к росту розничных цен, т.к. они ограничены соглашениями нефтяников с властями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:15
Политика

Депутат Рады назвал трагедию в Одессе «Днем победы»

Обновлено в 19:09
Политика

Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию

Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
Обновлено в 18:22
Футбол

Луис Суарес — Хави: «Спасибо за все, что ты дал мировому футболу»

Обновлено в 16:39
Политика

Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев

У Киева «не будет проблем» с доступом к списку украинцев, которые получили российские паспорта.
Обновлено в 22:17
Политика

Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 17:32
Баскетбол

«Филадельфия» переиграла «Торонто» и вышла вперед в серии

"Филадельфия" выиграла у "Торонто" в третьем матче 1/4 финала НБА (116:95). "Сиксерс" вышел вперед в серии - 2-1.
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Хоккей

«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.
Обновлено в 22:22
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Общество

В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

В социальной сети Instagram появился аккаунт 13-летней Евы Хейман, которая погибла во время холокоста в Освенциме.
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Шоу-бизнес

Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми

Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
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Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
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Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено вчера в 19:27
Кино

Финал «Мстителей» соберет $2 млрд к концу второй недели проката

Финал франшизы "Мстители" соберет по всему миру $2 млрд к концу второй недели проката. Об этом сообщает американский веб-сайт Deadline.
Обновлено в 21:57
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей

День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Музыка

Вручили премии Billboard Music Awards

Премия Billboard Music Awards создана музыкальным журналом Billboard в 1989 году. Первая церемония наград прошла через год.
Обновлено в 22:16
Кино

Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»

Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено в 22:03
Происшествия

Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов

Обновлено в 21:00
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Политика

Депутат Европарламента сравнил траты на оборону в России и ЕС

Бельгийский политик выразил сомнения в эффективности европейской армии Европа тратит на оборону в три раза больше, чем Россия, но это не дает эффективности, заявил глава фракции либералов в Европарламенте и известный бельгийский политик Ги Верхофстадт.
Обновлено в 16:32
Авто

На базе внедорожника LADA 4x4 сделали военный пикап

Обновлено в 06:15
Происшествия

Выросло число жертв теракта в Новой Зеландии

После теракта Новая Зеландия решила запретить автоматы и полуавтоматические винтовки.
Обновлено в 18:49
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Алсу
Российская певица
Российская певица, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации, Заслуженная артистка Республики Татарстан, Народная артистка Республики Татарстан. Известна мононимно как Алсу. Артист ЮНЕСКО во имя мира. Член Международного союза деятелей эстрадного искусства, г. Москва. Представитель России на конкурсе песни «Евровидение-2000», проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».
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Любовь Успенская
Певица
Советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии «Шансон года».
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