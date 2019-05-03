Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»Известия 21:42

Красивая девушка, прекрасный английский. Что еще надо, чтобы представлять страну на таком уровне?

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.

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Армия и оружие В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

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Армия и оружие Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.

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