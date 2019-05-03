Музыка
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»Известия 21:42
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
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Красивая девушка, прекрасный английский. Что еще надо, чтобы представлять страну на таком уровне?
— Любовь Успенская, певицаВзгляд.ру 21:10
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«Чья-то месть»: Успенская прокомментировала «отстранение» Алсу от Евровидения
Московский Комсомолец19:07
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Россию признали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
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Обновлено в 21:36
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С начала действия так называемой украинской операции объединенных сил в Донбассе ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 1 тыс. военных, сообщил 2 мая начальник управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
Обновлено в 16:51
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Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
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Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
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Энергетика
Эксперты не ожидают удорожания бензина в РФ в майские праздники, хотя спрос может подрасти
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Политика
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Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию
Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
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Киев сообщил о возможности отследить получивших паспорт России украинцев
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Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
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Баскетбол
«Филадельфия» переиграла «Торонто» и вышла вперед в серии
"Филадельфия" выиграла у "Торонто" в третьем матче 1/4 финала НБА (116:95). "Сиксерс" вышел вперед в серии - 2-1.
Обновлено в 22:42
Хоккей
«Бостон» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом»
Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Следующая встреча состоится в ночь на 5 мая в Бостоне.
Обновлено в 22:22
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
В социальной сети Instagram появился аккаунт 13-летней Евы Хейман, которая погибла во время холокоста в Освенциме.
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Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
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Диетолог рассказала о последствиях чрезмерного употребления шашлыка
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к обострению хронических заболеваний.
Обновлено в 22:10
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Обновлено вчера в 19:27
Кино
Финал «Мстителей» соберет $2 млрд к концу второй недели проката
Финал франшизы "Мстители" соберет по всему миру $2 млрд к концу второй недели проката. Об этом сообщает американский веб-сайт Deadline.
Обновлено в 21:57
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отметил день рождения в Дубае в компании друзей
День рождения известный российский исполнитель отметил в одном из роскошных отелей в Дубае вместе с друзьями.
Обновлено в 08:13
Музыка
Вручили премии Billboard Music Awards
Премия Billboard Music Awards создана музыкальным журналом Billboard в 1989 году. Первая церемония наград прошла через год.
Обновлено в 22:16
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено в 19:19
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено в 22:03
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
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Политика
Депутат Европарламента сравнил траты на оборону в России и ЕС
Бельгийский политик выразил сомнения в эффективности европейской армии Европа тратит на оборону в три раза больше, чем Россия, но это не дает эффективности, заявил глава фракции либералов в Европарламенте и известный бельгийский политик Ги Верхофстадт.
Обновлено в 16:32
Авто
На базе внедорожника LADA 4x4 сделали военный пикап
Обновлено в 06:15
Происшествия
Выросло число жертв теракта в Новой Зеландии
После теракта Новая Зеландия решила запретить автоматы и полуавтоматические винтовки.
Обновлено в 18:49