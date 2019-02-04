Экономика

Успехи «высокотехнологичного сектора» вызвали рост на Уолл-стритREGNUM 14:46

Фондовый рынок США растет вслед за «высокотехнологичными» компаниями из группы FAANG, 4 февраля передает агентство Reuters.
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Успехи «высокотехнологичного сектора» вызвали рост на Уолл-стрит

REGNUM14:46

Американские индексы торгуются разнонаправленно

Finam.Ru12:30

Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Финмаркет01:55

ИНДЕКС DOW JONES ПРИ ОТКРЫТИИ ТОРГОВ СНИЗИЛСЯ НА 0,05%

Financial One09:48
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 19:12, Ашберн
Общество

IKEA начнет сдавать свою мебель в аренду

Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду.
Обновлено в 14:34
Происшествия

Названа предварительная причина пожара на Никитском бульваре

Причиной возгорания в доме на Никитском бульваре в центре Москвы стало тление проводки.
Обновлено в 07:38
Экономика

Бывшего главу банка «Открытие» объявили в розыск за крупную растрату

Бывшего руководителя банка "Открытие" Евгения Данкевича объявили в розыск за растрату 34 миллиардов рублей, заявил заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 18:05
Авто

Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях

Стоимость седана LADA Vesta в комплектации Standard начинается от 594 900 рублей, что на 20 000 рублей доступнее предыдущей конфигурации.
Обновлено в 05:06
Интернет

В WhatsApp появилась новая функция защиты

Мессенджер WhatsApp разработал дополнительную функцию защиты для пользующихся гаджетами, произведенными корпорацией Apple.
Обновлено в 15:30
Кино

Умерла грузинская актриса Гуранда Габуния

Обновлено в 18:15
Космос

Илон Маск показал испытания двигателя для межпланетного корабля

В своем Twitter Илон Маск написал, что состоялся первый прожиг ракетного двигателя Raptor, предназначенного для космического корабля Starship.
Обновлено в 00:35
Общество

Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman

Обновлено в 15:33
Авто

Названы самые угоняемые автомобили России

Самые угоняемые модели в Москве в 2018 году За прошедшие 12 месяцев в России было угнано более 28,6 тысяч автомобилей, что на 21 процент меньше, чем в 2017 году.
Обновлено в 09:21
Транспорт

Из-за подтопления на Липецкой улице транспорт перенаправили на МКАД

Обновлено в 07:23
Общество

Ozon отказался от бесплатной доставки и ввел подписку на нее

Один из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Ozon с 4 февраля резко повысил тарифы на доставку покупок, отказался от бесплатных опций доставки и ввел подписку на эту услугу, следует из информации в приложении ритейлера.
Обновлено в 07:25
Авто

Volvo отзывает в России около двух тысяч автомобилей

Компания «Вольво Карс» отзывает на российском рынке 1937 автомобилей Volvo в связи с выявленным отклонением в программном обеспечении модуля связи, сообщает 4 февраля пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 04:24
Авто

BMW выпустит спецверсию купе 8-Series

Специальная версия, названная First Edition, сделана на базе самой мощной модификации — BMW M850i xDrive Coupe.
Обновлено в 07:05
Технологии

Система «Яндекс.Такси» стала наказывать водителей-нарушителей

Агрегатор «Яндекс.Такси» ввел систему наказаний для водителей, которые нарушают правила дорожного движения, а также режим труда и отдыха.
Обновлено в 00:58
Авто

В сети показали лимузин-самолет за 5 миллионов долларов

Как утверждают создатели, автомобиль оценивается в 5 миллионов долларов.
Обновлено в 00:02
Общество

Oxxxymiron выложил переписку с Децлом

Обновлено в 15:53
Музыка

Вдова Децла рассказала о выходе посмертного клипа рэпера

Вдова Кирилла Толмацкого, известного под сценическим именем Децл, Юлия Толмацкая рассказала о выходе посмертного клипа рэпера.
Обновлено в 18:19
Космос

Астронавтам МКС пришлось устранять прорыв в туалете

Из уборной вылилось порядка 10 литров жидкости, которую астронавтам пришлось собирать всеми подручными средствами.
Обновлено в 07:19
Общество

Умерла баронесса фон Дрейер, ставшая гражданкой России в 100 лет

Обновлено в 18:06
Происшествия

У торгового центра в штате Нью-Мексико произошел взрыв

Взрыв произошел в понедельник около торгового центра Coors and Central в городе Альбукерке (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:43
Происшествия

В Канаде три человека стали жертвами схода поезда с рельсов

В Канаде три человека стали жертвами схода товарного поезда с рельсов. Об этом 4 февраля сообщает телеканал CBC.
Обновлено в 17:34
Космос

Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики

В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено в 13:01
Происшествия

У 26 ульяновских суворовцев нашли в легких червей

Обновлено в 00:59
Хоккей

Жозе Моуринью упал после символического вбрасывания на матче КХЛ

Обновлено в 13:12
Спорт

Логинов стал чемпионом мира в параллельном гигантском слаломе

Российский сноубордист Дмитрий Логинов одержал победу в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду и фристайлу, который проходит в американском Парк-Сити.
Обновлено в 16:23
Наука

Половина Мирового океана поменяет цвет из-за глобального потепления

Обновлено в 15:22
Авто

На Украине перестали продаваться «запорожцы»

На Украине в январе 2019 года не было зафиксировано ни одной продажи новых автомобилей марки ЗАЗ.
Обновлено в 10:57
Происшествия

В СК рассказали о прогрессе в поисках заказчика убийства Немцова

Заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов заявил в интервью газете "Коммерсант" об "определенных подвижках" следствия в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве.
Обновлено в 14:46
Происшествия

Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова

Обновлено в 04:26
Общество

CNN: на Гавайях хотят запретить продажу сигарет лицам младше 100 лет

Легислатура (законодательное собрание штата) Гавайев внесла законопроект, предусматривающий постепенное повышение возраста продажи сигарет до 100 лет к 2024 году.
Обновлено в 15:52
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