Политика

Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»РБК 11:58

Вместе с Сафроновым отдел политики издания покидают более десяти журналистов, а также заместитель главреда Глеб Черкасов. Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил РБК, что при выходе материала о Матвиенко были нарушены «редакционные стандарты ИД».
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Алишер Бурханович узнал из прессы». Представитель миллиардера об увольнении журналистов

Forbes12:08

Усманов заявил, что не знал о решении уволить сотрудников «Коммерсанта»

Интерфакс11:46

Усманов отрицает причастность к увольнению журналистов «Коммерсанта»

Говорит Москва11:50

Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»

Ведомости11:30

«Коммерсантъ» останется без отдела политики из-за статьи об уходе Матвиенко

Lenta.ru07:01

Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»

РБК11:58

Усманов отверг причастность к массовым увольнениям в «Коммерсанте»

Дождь11:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика

Зеленский стал президентом Украины

Обновлено в 03:21
Футбол

В ОНК рассказали об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист "МК" Ева Меркачева сообщила, что у осужденных за драку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева абсолютно нормальные взаимоотношения с сокамерниками.
Обновлено в 11:43
Политика

Премьер-министр Украины объявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.
Обновлено в 11:02
Космос

«Невозможную звезду» нашли в созвездии Кассиопеи

Обновлено в 12:24
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их 9-месячной дочери Маши

На снимке 9-месячная Маша сидит в летнем платьице на палубе яхты и ее лицо хорошо видно.
Обновлено в 08:44
Хоккей

Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира

Обновлено в 12:41
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Юрий Беляев объяснил, почему распались два его первых брака

Актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». За плечами у актера два неудачных брака.
Обновлено в 08:55
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки

Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Здоровье

В России появился новый метод диагностики рака

В России внедряется новый метод диагностики меланомы.
Обновлено в 00:50
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

В ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции придется провести дополнительные исследования, сообщил "Интерфаксу" в понедельник участник заседания Совета Думы.
Обновлено в 12:04
Авто

В России запускают серийное производство электромобилей Zetta

Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Гаджеты

Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11

Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика

В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ

Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
Транспорт

На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром

Ранее курсирование поездов было приостановлено из-за пассажира на путях, сообщало метро.
Обновлено в 10:21
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа

Обновлено в 11:10
Гаджеты

У LG готов гибкий дисплей для портативных компьютеров

Обновлено в 09:32
Происшествия

Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей

Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Космос

Спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K

Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, который был изготовлен РКК «Энергия», впервые снял на видео поверхность нашей планеты в формате 4К, сообщила британская компания Sen, разработавшая видеосистему.
Обновлено в 13:00
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Политика

Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах

Обновлено в 09:47
Авто

Mercedes-Benz показал самый безопасный автомобиль

Немецкий автопроизводитель представил новый концепт на базе Mercedes-Benz GLE — новый Experimental Sicherheits Fahrzeugs, что в переводе с немецкого означает «экспериментальный безопасный автомобиль».
Обновлено в 05:15
Политика

Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.
Обновлено в 11:33
Политика

Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол

Обновлено в 05:52
Гаджеты

Intel создает ноутбук с двумя дисплеями

Компания Intel сообщила о своем желании создавать ноутбуки с двумя дисплеями и уже даже получила несколько ключевых патентов, которые позволят компании делать данные устройства в ближайшем будущем.
Обновлено в 12:22
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное