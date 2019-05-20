Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»РБК 11:58

Вместе с Сафроновым отдел политики издания покидают более десяти журналистов, а также заместитель главреда Глеб Черкасов. Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил РБК, что при выходе материала о Матвиенко были нарушены «редакционные стандарты ИД».

Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»

Футбол В ОНК рассказали об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист "МК" Ева Меркачева сообщила, что у осужденных за драку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева абсолютно нормальные взаимоотношения с сокамерниками.

Политика Премьер-министр Украины объявил об отставке Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.

Происшествия В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

Шоу-бизнес Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их 9-месячной дочери Маши На снимке 9-месячная Маша сидит в летнем платьице на палубе яхты и ее лицо хорошо видно.

Экономика Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.

Шоу-бизнес Юрий Беляев объяснил, почему распались два его первых брака Актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». За плечами у актера два неудачных брака.

Экономика Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».

Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Общество В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты В ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции придется провести дополнительные исследования, сообщил "Интерфаксу" в понедельник участник заседания Совета Думы.

Авто В России запускают серийное производство электромобилей Zetta Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.

Гаджеты Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11 Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Политика В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.

Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Происшествия Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.

Космос Спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, который был изготовлен РКК «Энергия», впервые снял на видео поверхность нашей планеты в формате 4К, сообщила британская компания Sen, разработавшая видеосистему.

Хоккей Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.

Авто Mercedes-Benz показал самый безопасный автомобиль Немецкий автопроизводитель представил новый концепт на базе Mercedes-Benz GLE — новый Experimental Sicherheits Fahrzeugs, что в переводе с немецкого означает «экспериментальный безопасный автомобиль».

Политика Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.