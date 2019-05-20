Политика
Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов «Коммерсанта»РБК 11:58
Вместе с Сафроновым отдел политики издания покидают более десяти журналистов, а также заместитель главреда Глеб Черкасов. Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил РБК, что при выходе материала о Матвиенко были нарушены «редакционные стандарты ИД».
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Политика
Зеленский стал президентом Украины
Обновлено в 03:21
Футбол
В ОНК рассказали об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист "МК" Ева Меркачева сообщила, что у осужденных за драку футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева абсолютно нормальные взаимоотношения с сокамерниками.
Обновлено в 11:43
Политика
Премьер-министр Украины объявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду подаст заявление об отставке.
Обновлено в 11:02
Космос
«Невозможную звезду» нашли в созвездии Кассиопеи
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их 9-месячной дочери Маши
На снимке 9-месячная Маша сидит в летнем платьице на палубе яхты и ее лицо хорошо видно.
Обновлено в 08:44
Хоккей
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира
Обновлено в 12:41
Экономика
Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей
Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Юрий Беляев объяснил, почему распались два его первых брака
Актер Юрий Беляев стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». За плечами у актера два неудачных брака.
Обновлено в 08:55
Экономика
Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки
Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Здоровье
В России появился новый метод диагностики рака
В России внедряется новый метод диагностики меланомы.
Обновлено в 00:50
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
В ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции придется провести дополнительные исследования, сообщил "Интерфаксу" в понедельник участник заседания Совета Думы.
Обновлено в 12:04
Авто
В России запускают серийное производство электромобилей Zetta
Группа компаний Zetta запускает в России серийное производство одноименного электромобиля Zetta.
Обновлено в 08:51
Гаджеты
Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Политика
В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ
Заместитель главы Европейской комиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович призвал киевские власти как можно скорее провести новую министерскую встречу с Россией и ЕС для обсуждения газового транзита.
Обновлено в 07:48
Транспорт
На фиолетовой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром
Ранее курсирование поездов было приостановлено из-за пассажира на путях, сообщало метро.
Обновлено в 10:21
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Министр обороны Украины взял Кремль с помощью фотошопа
Обновлено в 11:10
Гаджеты
У LG готов гибкий дисплей для портативных компьютеров
Обновлено в 09:32
Происшествия
Guardian узнала о «тайном звонке» предполагаемым отравителям Скрипалей
Следователи в настоящее время рассматривают такую версию и собирают все необходимые данные и улики, которые бы могли говорить о том, что подозреваемые Руслан Боширов и Александр Петров действовали не одни.
Обновлено в 06:18
Космос
Спутник снял первое в мире видео Земли в формате 4K
Египетский спутник дистанционного зондирования Земли EgyptSat-A, который был изготовлен РКК «Энергия», впервые снял на видео поверхность нашей планеты в формате 4К, сообщила британская компания Sen, разработавшая видеосистему.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ
Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Политика
Зеленский впервые опубликовал декларацию о доходах
Обновлено в 09:47
Авто
Mercedes-Benz показал самый безопасный автомобиль
Немецкий автопроизводитель представил новый концепт на базе Mercedes-Benz GLE — новый Experimental Sicherheits Fahrzeugs, что в переводе с немецкого означает «экспериментальный безопасный автомобиль».
Обновлено в 05:15
Политика
Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина
Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил речь президента Украины Владимира Зеленского на инаугурации с обещаниями Владимира Ленина.
Обновлено в 11:33
Гаджеты
Intel создает ноутбук с двумя дисплеями
Компания Intel сообщила о своем желании создавать ноутбуки с двумя дисплеями и уже даже получила несколько ключевых патентов, которые позволят компании делать данные устройства в ближайшем будущем.
Обновлено в 12:22
Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Обновлено в 08:54