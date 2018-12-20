В этом году Forbes выбрал бизнесменом года основного владельца «Холдинговой компании ЮЭСЭМ» Алишера Усманова.

с чего всё началось

Как самый реальный вариант я сегодня вижу передачу своего пакета в руки менеджмента, чтобы они продолжили дело. Они доказали, что умеют, они молодые.

Российский миллиардер, основатель и совладелец USM Holdings Алишер Усманов (Forbes оценивает его состояние в $12,1 млрд) рассказал о том, куда собирается инвестировать деньги, вырученные от продажи доли в футбольном клубе «Арсенал».

Усманов вложит деньги от продажи «Арсенала» в развитие кишлаков

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