Экономика
Российский Forbes выбрал совладельца USM Holdings Алишера Усманова бизнесменом года.
РИА Новости03:01
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В этом году Forbes выбрал бизнесменом года основного владельца «Холдинговой компании ЮЭСЭМ» Алишера Усманова.Forbes00:31
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Экономика
Котировки UC Rusal и En+ взлетели на новостях о скором снятии санкций
Накануне управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) уведомило конгресс о планах через 30 дней снять санкции c UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» в связи с выполнением условий американского ведомства.
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Выручка «Мегафона» по МСФО в III квартале выросла на 4,7%
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Обновлено в 03:14
Экономика
Тариф на вывоз мусора вырастет на 5% в 2019 году
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Экономика
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Экономика
ФЦП развития Крыма и Севастополя в 2018 году выполнят на 93 процента
По итогам 2018 года освоение средств федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года" составит 93 процента, в Севастополе - 63 процента.
Обновлено в 02:54
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Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки.
Обновлено вчера в 23:30
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ЦБ предложил разрешить НПФ покупать до 5% акций компаний в ходе IPO
Центробанк предложил уточнить критерии, на основании которых негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могут приобретать акции российских компаний в ходе первичного размещения (IPO).
Обновлено вчера в 13:20
Экономика
В России зафиксирован ажиотажный спрос на телевизоры
Эксперты отметили, что сезонный рост продаж телевизионных приемников в конце года обычно находится на уровне 15−20%, однако в ноябре 2018 года спрос на данный вид продукции был просто аномальным — граждане приобрели на 94% больше телевизоров, чем в октябре.
Обновлено в 03:52
Энергетика
Оптимизма рублю не добавляет провальный аукцион Минфина РФ
Оптимизма рублю не добавляет и провальный аукцион Минфина РФ, который так и не смог 19 декабря разместить очередной транш пятилетних ОФЗ.
Обновлено в 04:05
Экономика
Bitcoin Cash вырос на 70% за пять дней. Его капитализация выше $2 млрд
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Обновлено в 02:29
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В 2019 году россияне смогут оплачивать покупки по номеру телефона
В будущем году россияне получат право оплачивать покупки без использования банковских карт – по номеру мобильного телефона и с использованием QR-кода.
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