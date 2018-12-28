Экономика
Усманов: СП Alibaba, «Мегафона», Mail.ru и РФПИ заработает в 2019 году
Усманов: СП Alibaba, «Мегафона», Mail.ru и РФПИ заработает в 2019 годуТАСС08:52
Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru в области e-commerce находится на финальной стадии согласования и заработает в начале 2019 г. Об этом сообщил совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС08:52
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Исходя из той информации, которой я располагаю, мы на финише. Я думаю, что уже в следующем году это предприятие начнет действовать, мы очень на это надеемся.
— Алишер Усманов, российский предпринимательDP.RU 09:45
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