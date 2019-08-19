Футбол
Усман Дембеле пропустит около пяти недель из-за травмыЧемпионат вчера в 16:48
У футболиста диагностировано повреждение левого подколенного сухожилия. Травму форвард получил в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао (0:1). Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.
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Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Общество
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Российская легкоатлетка скончалась после пробежки в возрасте 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 20 августа сообщает «Р-спорт».
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено 18 августа в 23:16
Происшествия
Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд
Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Театры
Театр Маяковского начнет сезон бенефисом Светланы Немоляевой
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет
Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:47
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Транспорт
Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян выписан из больницы
Обновлено в 04:15
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Транспорт
Схемы и указатели в метро обновят к запуску движения на МЦД
Свыше 60 тыс. указателей и схем Московского метро обновят перед запуском Московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:37
Футбол
Московский «Спартак» обыграл ЦСКА благодаря дублю Жиго
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Кино
Кристен Стюарт борется с монстрами в трейлере фильма «Под водой»
Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма "Под водой", одну из главных ролей в котором исполнила Кристен Стюарт.
Обновлено в 05:32
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Авто
Aston Martin представил тизер кроссовера DBX
Компания Aston Martin опубликовала новый тизер первого в своей истории серийного кроссовера DBX.
Обновлено в 06:09
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Транспорт
Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
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Наука
В Китае начнут продавать клонированных котов
Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Флот США обзаведется большим надводным роботом
В Соединенных Штатах совсем скоро будет объявлен тендер на создание крупного надводного робота, который будет использоваться вместе со стандартными военными кораблями.
Обновлено в 05:46
Культура
Анна Нетребко в новом сезоне споет с Пласидо Доминго
В сентябре оперная певица Анна Нетребко откроет новый сезон выступлением в Метрополитен-Опера вместе с Пласидо Доминго.
Обновлено в 06:39
Общество
Власти Москвы подобрали еще семь площадок для реновации
В рамках программы реновации в Москве подобрано ещё семь стартовых площадок, сообщил журналистам заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:14