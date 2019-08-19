Футбол

Усман Дембеле пропустит около пяти недель из-за травмыЧемпионат вчера в 16:48

У футболиста диагностировано повреждение левого подколенного сухожилия. Травму форвард получил в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао (0:1). Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Барселона» потеряла травмированного Дембеле на пять недель

Sport24.ruвчера в 16:11

Форвард «Барселоны» Дембеле пропустит около пяти недель из-за травмы

Газета.Ruвчера в 16:55

Усман Дембеле угодил в лазарет «Барселоны» на пять недель

Soccer.ruвчера в 15:59

В лазарете «Барселоны» находятся Месси, Суарес и Дембеле

Евро-футбол.рувчера в 16:27

«Барселона» потеряла Дембеле на пять недель

Спорт-Экспрессвчера в 16:19

Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмы

РИА Новостивчера в 16:04

Усман Дембеле пропустит около пяти недель из-за травмы

Чемпионатвчера в 16:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Происшествия

Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, совершил экстренную посадку в Люксембурге, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы авиаперевозчика.
Обновлено в 06:23
Культура

Режиссер Марк Захаров в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию

Обновлено в 05:30
Общество

ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала телеканал CNN за превышение уровня громкости в эфире.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Российская легкоатлетка скончалась после пробежки в возрасте 25 лет

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась в возрасте 25 лет. Об этом 20 августа сообщает «Р-спорт».
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено 18 августа в 23:16
Происшествия

Суд арестовал Яшина на 10 суток в четвертый раз подряд

Троицкий суд Москвы арестовал на 10 суток главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина, написал он на своей странице в Twitter.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Медведев уволил за утрату доверия обвиненного во взятке замглавы ПФР

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 10:00
Общество

Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа

Обновлено в 04:26
Театры

Театр Маяковского начнет сезон бенефисом Светланы Немоляевой

Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии

Обновлено в 03:21
Армия и оружие

Новейший российский беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет

Новейший российский ударный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 06:47
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Транспорт

Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до города Троицк с размещением электродепо, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Армен Джигарханян выписан из больницы

Обновлено в 04:15
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Обновлено вчера в 13:00
Транспорт

Схемы и указатели в метро обновят к запуску движения на МЦД

Свыше 60 тыс. указателей и схем Московского метро обновят перед запуском Московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:37
Футбол

Московский «Спартак» обыграл ЦСКА благодаря дублю Жиго

Обновлено вчера в 15:01
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Кино

Кристен Стюарт борется с монстрами в трейлере фильма «Под водой»

Кинокомпания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер фильма "Под водой", одну из главных ролей в котором исполнила Кристен Стюарт.
Обновлено в 05:32
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Братьям Магомедовым ужесточили обвинение

Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Авто

Aston Martin представил тизер кроссовера DBX

Компания Aston Martin опубликовала новый тизер первого в своей истории серийного кроссовера DBX.
Обновлено в 06:09
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Транспорт

Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс

Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
Обновлено в 03:08
Наука

В Китае начнут продавать клонированных котов

Китайская компания Sinogene в ближайшее время намерена запустить массовую продажу клонированных котов.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Флот США обзаведется большим надводным роботом

В Соединенных Штатах совсем скоро будет объявлен тендер на создание крупного надводного робота, который будет использоваться вместе со стандартными военными кораблями.
Обновлено в 05:46
Культура

Анна Нетребко в новом сезоне споет с Пласидо Доминго

В сентябре оперная певица Анна Нетребко откроет новый сезон выступлением в Метрополитен-Опера вместе с Пласидо Доминго.
Обновлено в 06:39
Общество

Власти Москвы подобрали еще семь площадок для реновации

В рамках программы реновации в Москве подобрано ещё семь стартовых площадок, сообщил журналистам заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Усман Дембеле
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное