Футбол
Усман Дембеле пропустит около пяти недель из-за травмыЧемпионат вчера в 16:48
У футболиста диагностировано повреждение левого подколенного сухожилия. Травму форвард получил в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао (0:1). Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.
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