Футбол

Усман Дембеле пропустит около пяти недель из-за травмыЧемпионат вчера в 16:48

У футболиста диагностировано повреждение левого подколенного сухожилия. Травму форвард получил в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао (0:1). Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.
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Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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