У футболиста диагностировано повреждение левого подколенного сухожилия. Травму форвард получил в матче 1-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» из Бильбао (0:1). Сроки восстановления игрока составят около пяти недель.

Происшествия В Башкирии при возгорании жилого дома погибли двое мужчин Минувшей ночью при тушении пожара в одноэтажном жилом доме в деревне Черновский Уфимского района были обнаружены тела двух мужчин 57 и 46 лет.

Общество Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Экономика Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.

Наука На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.

Происшествия Сотни человек ищут пропавшую под Нижним Новгородом пятилетнюю девочку В Нижегородской области 700 человек ищут пропавшую пятилетнюю девочку, сообщает «МИР 24».

Армия и оружие Метеорологи ВВО впервые получили данные со спутника «Метеор-М» 2-2 Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) впервые получили метеоданные от космического аппарата дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" номер 2-2.

Здоровье Врачи порекомендовали отказаться от использования йода Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.

Политика В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Наука В Китае запускают массовую продажу клонированных котов Китайская компания Sinogene в ближайшее время запустит массовую продажу клонированных котов.

Армия и оружие NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.