По информации источника, «Бавария» интересовалась хавбеком и хотела его заполучить. Но игрок не хотел бы уходить из чемпионата Испании и переезжать в Мюнхен. Причем Дембеле не собирается менять решение, даже если к сине-гранатовым вернется нападающий «ПСЖ» Неймар.

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