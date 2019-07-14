Футбол
Усман Дембеле не собирается переходить в «Баварию»Еженедельник Футбол 04:30
По информации источника, «Бавария» интересовалась хавбеком и хотела его заполучить. Но игрок не хотел бы уходить из чемпионата Испании и переезжать в Мюнхен. Причем Дембеле не собирается менять решение, даже если к сине-гранатовым вернется нападающий «ПСЖ» Неймар.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
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