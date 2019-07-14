Футбол

Усман Дембеле не собирается переходить в «Баварию»Еженедельник Футбол 04:30

По информации источника, «Бавария» интересовалась хавбеком и хотела его заполучить. Но игрок не хотел бы уходить из чемпионата Испании и переезжать в Мюнхен. Причем Дембеле не собирается менять решение, даже если к сине-гранатовым вернется нападающий «ПСЖ» Неймар.
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Советский спортвчера в 16:18
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Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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