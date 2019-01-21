Футбол
Усман Дембеле из-за травмы пропустит две неделиЧемпионат 07:01
«Барселона» на своём официальном сайте опубликовала отчёт о травме полузащитника Усмана Дембеле, полученной во время матча 20-го тура испанской Примеры с «Леганесом» (3:1). 21-летний футболист подвернул ногу и был заменён на 69-й минуте встречи. Вместо него на поле появился Малком.
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