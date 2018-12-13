Политика

Усик заявил о готовности защищать Киево-Печерскую лавру
RT на русском
01:50

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что готов защищать Киево-Печерскую лавру в случае, если радикалы примут решение захватить обитель. «Я стану на сторону монахов», — сказал боксёр, отвечая на соответствующий вопрос.
RT на русском01:50
Александр Усик
Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтоб его давали. Ничего не зависит, дадут томос или не дадут. Все зависит только от нас.
— Александр Усик, украинский боксёрТК Звезда вчера в 17:05
с чего всё началось
Так он ответил на вопрос зрителя в эфире телеканала "112 Украина"
 о том, как отреагирует боксер на силовые действия в отношении канонической Украинской православной церкви.
Вести.Ru03:34

Подробнее о событии

Боксер Александр Усик заявил о готовности защищать Киево-Печерскую лавру

РИА Новости02:01

Усик рассказал о своем отношении к томосу

Московский Комсомолец01:51

"Предатель! – У кастрюлеголовых эмаль отлетает!": Украинцев раскололо заявление Усика о Лавре

Царьград02:26

Боксер Александр Усик готов кулаками защищать монахов Киево-Печерской лавры

Национальная служба новостей02:32

Украинский боксер Усик обещал защитить монахов Киево-Печерской лавры от захвата

РЕН ТВвчера в 16:20

Боксер Усик намерен защищать Киево-Печерскую лавру в случае попытки ее захвата

Интерфаксвчера в 16:16

В случае захвата Лавры украинский боксёр пообещал вступиться за монахов

REGNUMвчера в 15:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Политика

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

«На днях персоной нон грата в России был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток», — сказала представитель МИДа, добавив, что послу Словакии в Москве уже была вручена соответствующая нота 11 декабря.
Обновлено в 03:21
Политика

Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»

Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2». В частности, документ призывает европейские правительства отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа — «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено вчера в 14:48
Политика

МИД РФ: с Бутиной в США обращаются как с террористкой

В интервью CNN официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россиянка Мария Бутина подвергается пыткам в тюрьме США, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:40
Политика

Тереза Мэй остается премьером Великобритании

Тереза Мэй сохраняет пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны по итогам голосования о вотуме доверия.
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие

Опубликовано видео полетов Ту-160 над Карибским морем

Обновлено в 00:50
Политика

Порошенко объяснил свои слова о войне с Россией

Президент Украины Петр Порошенко объяснил, что он имел в виду, когда назвал "войной" инцидент в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:10
Армия и оружие

Пентагон предостерег Турцию от наступления в Сирии

Односторонние военные действия Турции на северо-востоке Сирии неприемлемы и вызывают озабоченность.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

В Китае пропал гражданин Канады

По словам главы МИД страны Христи Фриланд, ранее пропавший гражданин связался с дипломатами и заявил, что его допрашивали китайские официальные лица, после чего на связь с ним выйти не удалось.
Обновлено в 01:18
Политика

Более половины россиян считают Путина ответственным за рост цен

Более половины российских граждан считают президента Владимира Путина ответственным за проблемы страны и рост стоимости жизни.
Обновлено в 00:55
Политика

Меланья Трамп рассказала, как президент США принимает решения

Первая леди США Меланья Трамп рассказала, как её супруг, американский лидер Дональд Трамп принимает решения.
Обновлено в 03:11
Политика

США поощряют церковный раскол на Украине, заявили в МИД

США поощряют церковный раскол на Украине, соответствующие шаги президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

«Мертвая рука» России могла стать еще опаснее, пишут СМИ

Система "Периметр", известная на Западе как "Мертвая рука", представляет собой полностью автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, разработанный в СССР во время холодной войны в качестве последней защиты от агрессора.
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие

В США заявили о потенциальной нехватке моряков в случае военной угрозы

«Заинтересованные стороны выявили проблему в виде потенциальной нехватки моряков с гражданством США для комплектования принадлежащего государству резервного флота при задействовании судов для военных нужд — отчасти ввиду снижения числа судов под американским флагом, на которых ходят эти моряки», — отмечается в докладе.
Обновлено вчера в 23:22
Политика

Эрдоган официально учредил космическое агентство Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим указом создал в стране космическое агентство, сообщает 13 декабря Resmi Gazete.
Обновлено в 01:33
Политика

Госдума приняла восемь тысяч законов

На пленарном заседании Госдума приняла восьмитысячный закон.
Обновлено в 03:05
ещё по теме
Александр Усик
Украинский боксёр
Непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг). Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное