Политика

Усик ответил на угрозы из-за обещания защищать Киево-Печерскую лавру
РИА Новости
09:05

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик прокомментировал агрессивные высказывания радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру. Ранее в адрес спортсмена поступил ряд агрессивных заявлений со стороны украинских националистов.
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