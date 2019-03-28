Усик отказался от боя с ЛебедевымRT на русском вчера в 20:42

Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня провести бой с Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелую весовую категорию, по этим причинам мы не можем боксировать с Денисом.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

Усик отказался от боя с Лебедевым

Происшествия Спасатели сделали искусственное дыхание котам в Магадане Спасатели эвакуировали из квартиры женщину и собаку, после чего вытащили двух котов, которые не дышали.

Происшествия В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.

Политика КНР может пойти на уступки США по вопросу передачи технологий Китай согласился подумать над отменой требований к американским компаниям о принудительной передаче технологий как условия выхода на рынок КНР, передает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

Происшествия Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.

Футбол «Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером «Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

Политика Британский парламент отверг все альтернативные варианты по Brexit Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit, продемонстрировав лишь, что они категорически против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля и что идея нового референдума пользуется наибольшей поддержкой.

Наука Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.

Происшествия В Гватемале более 30 человек погибли в ДТП Грузовик наехал на толпу людей в западной части Гватемалы, на месте погибли более 30 человек, в том числе дети.

Армия и оружие Венесуэла проведет военные операции без России В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария заявила, что нахождение российских военных в Боливарианской республике регулируется военно-техническим сотрудничеством между странами.

Здоровье Мужчина сжег язык из-за одержимости энергетиками Учитель из Австралии, страдающий зависимостью от энергетических напитков, показал сожженный язык и призвал не следовать его примеру.

Общество Суд перенес рассмотрение жалобы «Газпрома» на списание долгов за газ Верховный суд Чечни перенес на 4 апреля рассмотрение жалобы "Газпром межрегионгаз Грозный" на списание долгов за газ жителям республики из- за отсутствия письменной позиции прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика В России резко подскочили цены на авиабилеты Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.

Происшествия Преподаватели уральского техникума устроили пьяную драку со студентами В техникуме «Рифей» в Екатеринбурге, ранее оказавшемся в центре скандала после изнасилования одного из кадетов, произошел новый инцидент: преподаватели устроили застолье, которое завершилось массовой дракой.

Шоу-бизнес Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.

Экономика ВЭБ сократит 2,5 тыс. сотрудников, а часть перевезет в Воронеж Изменения приведут к сокращению около 2,5 тыс. сотрудников не только в самом ВЭБе, но еще в трех дочерних компаниях.

Экономика Сенаторы решили повысить доплату к пенсии Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал сенаторам одобрить изменения в законы о государственной социальной помощи и о прожиточном минимуме в России в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, отмечается в сообщении.

Экономика Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краю Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы Первый секретарь красноярского краевого комитета КПРФ Петр Медведев сообщил РИА Новости, что отказывается от мандата депутата Госдумы.

Авто Renault анонсировала выход кросс-купе Renault Arkana Французская компания Renault анонсировала появление нового купеобразного кроссовера Renault Arkana путем публикации соответствующего ролика.