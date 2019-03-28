Усик отказался от боя с ЛебедевымRT на русском вчера в 20:42

Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня провести бой с Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелую весовую категорию, по этим причинам мы не можем боксировать с Денисом.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

Усик отказался от боя с Лебедевым

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