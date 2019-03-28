Единоборства

Усик отказался от боя с ЛебедевымRT на русском вчера в 20:42

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Читать в источнике
Александр Усик
Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня провести бой с Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелую весовую категорию, по этим причинам мы не можем боксировать с Денисом.
— Александр Усик, украинский боксёрРоссийская газета вчера в 18:25

Подробнее о событии

Усик отказался от пояса WBA и боя с Лебедевым

Sport24.ruвчера в 17:26

Усик отказался от боя с Лебедевым и пояса WBA. И все объяснил

Спорт-Экспрессвчера в 17:34

Усик отказался от чемпионского пояса WBA и боя с Лебедевым

Матч ТВвчера в 17:30

Усик отказался от чемпионского пояса WBA и боя с Лебедевым

Sportbox.RUвчера в 17:30

Украинский боксер Усик отказался от титула чемпиона мира WBA и боя с Лебедевым

ТАССвчера в 17:48

Официально: Усик отказался от боя с Лебедевым и пояса WBA

Sport.ruвчера в 17:58

Сулейман о поясе WBC: Усик после боя известит организацию о своем решении

РИА Новостивчера в 10:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
Общество

«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства

В четверг, 28 марта, в силу вступили поправки в закон о «дальневосточном гектаре», согласно которым получить бесплатный участок земли на Дальнем Востоке смогут не только россияне, но и иностранцы, и даже люди без гражданства.
Обновлено вчера в 23:51
Здоровье

Московские больницы проведут в апреле дни открытых дверей

Московские больницы в апреле проведут для москвичей бесплатные консультации, обследования и лекции на различные темы в рамках проекта "Входите, открыто!" столичного департамента здравоохранения, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:52
Происшествия

В здании правительства Хабаровского края проходят обыски

Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Политика

Медведев назвал самые проблемные регионы России

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания правительства заявил, что российские регионы имеют большой разрыв по уровню жизни граждан, в связи с чем государство должно принять меры для выравнивания социально-экономической ситуации.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова

Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Трамп провёл встречу с главой Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл встречу с главой компании Google Сундаром Пичаи.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия

При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных

В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.
Обновлено в 00:53
Политика

Медведев удалил Абызова из друзей во «ВКонтакте»

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов пропал из списка друзей премьер-министра Дмитрия Медведева в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол

Экс-игрок «Краснодара» провел ночь в центре для беженцев

Бывший защитник "Краснодара" и "Томи" Огнен Враньеш, выступающий за "Андерлехт", был вынужден провести ночь в центре для беженцев, сообщает La Dernière Heure.
Обновлено вчера в 15:51
Общество

Разрешение на строительство завода в Култуке признали незаконным

Разрешение на строительство завода по розливу воды Байкала в Култуке Слюдянского района 27 марта 2019 года признал незаконным Кировский районный суд Иркутска.
Обновлено вчера в 21:55
Спорт

Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

Обновлено вчера в 12:26
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Постпред Сирии в ООН предложил США отдать Израилю два своих штата

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную и Южную Каролину вместо Голанских высот.
Обновлено вчера в 22:12
Политика

В Екатеринбурге госпитализировали соратника Ельцина Геннадия Бурбулиса

Единственного в истории госсекретаря при президенте РФ, соратника Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге, где он должен был участвовать в мероприятии в Ельцин-центре.
Обновлено вчера в 14:14
Общество

Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег

Порядка 12% россиян раздражает в коллегах курение и запах табачного дыма, 10% назвали привычку сплетничать самой нервирующей.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено вчера в 10:48
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Происшествия

В московском отделении партии «Яблоко» проходят обыски

Полиция проводит обыск в московском отделении партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу на улице в Сиэтле

Несколько человек пострадали, один погиб в результате стрельбы в американском городе Сиэтл.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Тереза Мэй пообещала уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если члены парламента поддержат сделку по Brexit.
Обновлено вчера в 14:53
Общество

В соцсетях обсуждают фотосессию в белье врача-педиатра из Кинешмы

Фотосессия в нижнем белье врача — педиатра из города Кинешмы (Ивановская область) вызвала волнения в социальных сетях, пишет портал kineshemec.ru.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд

Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
Обновлено в 01:09
Происшествия

Бывший полпред на Дальнем Востоке задержан в Москве

Бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев был задержан в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
Обновлено в 01:44
Здоровье

Какие вредные привычки защищают от аллергии

В конце XX века резко подскочило количество поллинозов и других аллергий.
Обновлено в 01:00
Экономика

Силуанов заявил о возможности увеличить пенсии до 20%

Система индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит увеличить пенсии участникам программы до 20% в зависимости от уровня заработной платы, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено 26 марта в 06:44
Политика

Россия подарит Киргизии $30 миллионов

По словам Ушакова, в 2018 году Россия в полном объеме списала республике госдолг в $ 240 миллионов.
Обновлено вчера в 09:40
Происшествия

Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров

Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное управление МВД.
Обновлено вчера в 23:20
Экономика

«Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком

Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньги».
Обновлено в 01:00
Общество

В Роспатент подали заявку на регистрацию «Децла»

ООО "Достояние", которое принадлежит Александру Горелову и Александру Острижному, подало в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков "Децл" и Detsl aka le Truk.
Обновлено в 01:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Усик
Украинский боксёр
Непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в 1-й тяжёлой и тяжёлой весовых категориях. Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, единственный обладатель чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксёров современности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Денис Лебедев
Российский боксёр
Российский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории. Чемпион мира по версиям WBA, IBF.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное