Усик отказался от боя с ЛебедевымГазета.Ru 09:09

Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня провести бой с Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелую весовую категорию, по этим причинам мы не можем боксировать с Денисом.

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт". Украинец отметил, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) настаивает на данном поединке.

Усик отказался от боя с Лебедевым

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