Единоборства
Усик отказался от боя с ЛебедевымГазета.Ru 09:09
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что не выйдет на ринг против россиянина Дениса Лебедева, передает "Советский спорт". Украинец отметил, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) настаивает на данном поединке.
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Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня провести бой с Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелую весовую категорию, по этим причинам мы не можем боксировать с Денисом.
— Александр Усик, украинский боксёрРоссийская газета вчера в 18:25
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