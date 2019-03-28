Единоборства
Усик отказался от боя с ЛебедевымГазета.Ru 10:25
Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с россиянином Денисом Лебедевым за защиту титула чемпиона мира по версии WBA. 32-летний абсолютный чемпион мира в тяжелом весе объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию.
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Хочу сказать, что организация WBA обязывает меня провести бой с Лебедевым. Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелую весовую категорию, по этим причинам мы не можем боксировать с Денисом.
— Александр Усик, украинский боксёрРоссийская газета вчера в 18:25
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