Усик отказался от боя с ЛебедевымГазета.Ru 10:25

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Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с россиянином Денисом Лебедевым за защиту титула чемпиона мира по версии WBA. 32-летний абсолютный чемпион мира в тяжелом весе объявил о переходе в супертяжелую весовую категорию.

Усик отказался от боя с Лебедевым

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