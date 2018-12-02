Единоборства

Усик и Ломаченко приехали в Квебек поддержать Гвоздика перед боем со Стивенсоном
Чемпионат
16:27

Поддержать Александра приехали другие чемпионы мира из Украины — Александр Усик и Василий Ломаченко. В частности Усик на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил совместное фото с Гвоздиком и Ломаченко, на котором был проставле геотег «Квебек».
Чемпионат16:27

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Усик и Ломаченко приехали в Квебек поддержать Гвоздика перед боем со Стивенсоном

Чемпионат16:27
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Единоборства

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