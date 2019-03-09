Кино

Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир ЭтушRT на русском 09:23

9 марта в возрасте 96 лет скончался народный артист СССР Владимир Этуш. На продолжении всей своей актёрской карьеры он служил в Театре имени Вахтангова. Широкую известность и народную любовь артисту принесли роли в фильмах «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию» и «12 стульев».
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с чего всё началось

Дочь Этуша назвала возможную причину смерти отца

Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года. В 1945 году он окончил актёрский факультет Театрального училища имени Б.В. Щукина и был принят в труппу Театра имени Е.Б. Вахтангова.
RT на русском05:12

Подробнее о событии

«Он для всех нас учитель с большой буквы»

Театрал13:34

Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш

RT на русском09:23

«У актеров есть свой творческий дом благодаря ему». Игорь Золотовицкий – о Владимире Этуше

ТАСС09:01

«Он оставался артистом до последнего момента»

Известия09:10

Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище

РИА Новости05:54

Прощание с Этушем пройдет 12 марта в его родном театре Вахтангова

Интерфакс06:50

Стали известны место и дата похорон Владимира Этуша

РБК06:22
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 16:38, Ашберн
Политика

Украинские националисты попытались прорваться к Порошенко в Черкассах

Обновлено в 15:33
Происшествия

Не менее 12 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии

Не менее 12 человек погибли в авиакатастрофе в субботу в центральной части Колумбии, сообщило издание Daily Sabah.
Обновлено в 14:48
Спорт

Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров

Российский конькобежец Павел Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).
Обновлено в 15:56
Спорт

Трусова выиграла юниорский чемпионат мира по фигурному катанию

Россиянка Александра Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в Загребе.
Обновлено в 14:40
Футбол

Футболисты «Монако» с Головиным сыграли вничью с «Бордо»

Футболисты "Монако" и "Бордо" разошлись миром в матче 28-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 16:13
Музыка

Лазарев представил песню для «Евровидения-2019»

Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.
Обновлено в 11:57
Политика

Администрация главы Чувашии не связывает зарплаты учителей с их ленью

По информации властей, выступление Васильева на сессии регионального Госсовета было разъяснением депутату от КПРФ по вопросу выполнения в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина в части обеспечения соответствующего уровня зарплат работников образования.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Источник рассказал о драке водителей грузовых такси в московском ТЦ

Драка между водителями такси произошла в торговом центре "Тройка" в центре Москвы, пострадал один человек, рассказал в субботу РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие

Глава МВД Индии сообщил о секретном ударе по Пакистану

В течение последних пяти лет Индия нанесла три успешных удара по Пакистану.
Обновлено в 16:10
Политика

Газета Mail on Sunday отказалась извиняться перед послом Яковенко

Британская газета Mail on Sunday отказалась принести извинения за свой материал, в котором предположила, что посол России Александр Яковенко в 1980-е годы был выслан был из США по подозрению в шпионаже.
Обновлено в 15:52
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса, Соединенных Штатов, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.
Обновлено в 13:04
Общество

Ушел из жизни внук адмирала Колчака

Внук адмирала Александра Колчака умер в субботу, 9 марта, на 86-м году жизни, об этом сообщается на странице Союза Потомков Галлиполийцев в Facebook.
Обновлено в 15:33
Происшествия

Чемпион по поеданию блинов умер сразу после конкурса во Владимире

Обновлено в 12:36
Спорт

Логинов стал вторым в спринте на чемпионате мира

Обновлено в 12:03
Происшествия

«Юная мисс Вселенная-2017» умерла в 19 лет

Будучи подростком, Лотте выиграла в конкурсе красоты и стала обладательницей титула «Юная мисс Вселенная».
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Как во Франции прошла 17-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 15:09
Армия и оружие

В Госдуме назвали утопией идею Порошенко о ракетах для целей в тылу РФ

Заявление украинского президента о необходимости создания ракет для поражения целей в тылу России преследует цель сообщить миру о желании разместить такое иностранное вооружение, а выпускать его в стране никто и не планирует.
Обновлено в 15:56
Происшествия

В Японии более 80 человек пострадали после столкновения катера с китом

В Японии более 80 человек получили травмы при столкновении пассажирского катера, предположительно, с китом.
Обновлено в 14:46
Футбол

«Спартак» ближе к «Динамо», чем кажется

В последних дерби после возвращения «Динамо» в элиту увидели ничью, минимальную победу хозяев игры в Химках, а потом успех «Спартака» в домашних стенах – 2:1. Серию из одних побед прервали, но пока «динамовцы» не переломили ход истории в паре.
Обновлено в 14:35
Футбол

Гвардиола может сменить Аллегри в «Ювентусе»

Обновлено в 02:50
Происшествия

В Петербурге почти 100 рыбаков спасли со льда Финского залива

«Погодные условия сегодняшнего дня способствовали интенсивному разрушению ледового покрова, в связи с чем несколько десятков любителей зимней рыбалки оказались в опасном положении на льду Финского залива», — говорится в тексте.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Уволенного со скандалом топ-менеджера «Росгеологии» арестовали

Горринга уволили из госкомпании 29 января после того, как в сети появилось видео с его стрима, на котором он матерился, угрожал другим игрокам и рассказывал о сексуальных отношениях со своими сотрудницами.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Галкин рассказал о сложностях возврата на сцену Аллы Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин рассказал Кире Прошутинской в программе "Он и она", какие сложности сейчас преследуют его супругу Аллу Пугачеву, которая готовится вновь выйти на сцену, чтобы отпраздновать 70-летний юбилей.
Обновлено в 10:16
Политика

Юристы Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью об офшорах «Тройки Диалог»

Юристы бизнесмена Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить публикацию о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог».
Обновлено в 12:11
Происшествия

На подстанции в Венесуэле произошел пожар

На подстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар произошел пожар, пишет в субботу, 9 марта, портал Nacional.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

СМИ узнали о новом оружии фрегата «Адмирал Горшков»

Российский фрегат «Адмирал Горшков» с новым оружием прошел неподалеку от базы Военно-воздушных сил (ВВС) в Шотландии.
Обновлено в 14:33
Футбол

«Милан» обыграл на выезде «Кьево»

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Милан» одержал выездную победу над «Кьево» со счетом 2:1. В составе победителей отличились Лукас Билья (31-я минута) и Кшиштоф Пентек (57).
Обновлено в 16:26
Политика

Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.
Обновлено в 08:02
Спорт

Большунов выиграл марафон на Кубке мира в Осло

Обновлено в 07:18
Армия и оружие

На нашивках бригады ВСУ появится череп и надпись «Украина или смерть»

Обновлено в 13:25
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Владимир Этуш
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог. Художественный руководитель Театрального института им. Щукина. Народный артист СССР. Участник Великой Отечественной войны. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Является старейшим по возрасту действующим актёром из ныне живущих Народных артистов СССР.
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