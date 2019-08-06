Шоу-бизнес

Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла ВерберРоссийская газета 10:31

Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни. Об этом "Звезде" рассказал источник в ЦУМе. Она была госпитализирована в итальянском городе Форте-дей-Марми 5 августа, на следующий день врачи констатировали смерть.
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Ксения Собчак
Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом «сепсис», заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату. Бороться за жизнь прилетели израильские врачи.
— Ксения Собчак, телеведущаяКомсомольская правда 11:50

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