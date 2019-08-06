Шоу-бизнес
Ушла из жизни фэшн-директор ЦУМа Алла ВерберРоссийская газета 10:31
Фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер ушла из жизни на 62-м году жизни. Об этом "Звезде" рассказал источник в ЦУМе. Она была госпитализирована в итальянском городе Форте-дей-Марми 5 августа, на следующий день врачи констатировали смерть.
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Вечером вчера ее отвезли в больницу с диагнозом «сепсис», заражение крови. Мгновенная реакция. Ее подключили к аппарату. Бороться за жизнь прилетели израильские врачи.
— Ксения Собчак, телеведущаяКомсомольская правда 11:50
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Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
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Политика
Генпрокурор Украины рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах
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Общество
The Guardian извинилась за обвинения Sputnik France в фейке
Британская газета The Guardian принесла извинения после того, как ошибочно обвинила информагентство Sputnik France в публикации фейковой фотографии, сделанной во время пожара Нотр-Дама.
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Футбол
Молодёжная команда «Зенита» победила «Барселону» U19
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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
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Технологии
Huawei купила известного российского разработчика
Российское приобретение Huawei Всемирно известная китайская компания Huawei приобрела новосибирскую фирму «Эксельсиор» (Excelsior), известную своей работой над компилятором Java.
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Общество
В Японии почти 160 авиарейсов отменены из-за тайфуна «Франциско»
Из-за тайфуна "Франциско", во вторник, 6 августа, обрушившегося на юго-западную часть Японии, местные авиакомпании были вынуждены отменить более 150 авиарейсов.
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Происшествия
Три человека утонули в море в Сочи во время шторма
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Авто
Ford представил роскошный аналог Ford Mondeo
Состоялась официальная презентация обновленной вариации люксового седана Ford Taurus.
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Космос
Открытие математиков из России поможет раскрыть тайны рождения галактик
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Кино
Хоррор «Сквозь горизонт» станет сериалом
Компании Amazon и Paramount Television превратят в сериал фильм ужасов 1997 года "Сквозь горизонт", передает Variety.
Обновлено в 05:49
Политика
США ввели полное экономическое эмбарго против Венесуэлы
США ввели полное экономическое эмбарго против Венесуэлы. России надо приготовиться к новым санкциям.
Обновлено в 05:40
Политика
Артемий Лебедев заявил о своем отъезде из России
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Происшествия
Переодевшегося в свою дочь наркобарона нашли мертвым
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Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".
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Обновлено в 14:51
Политика
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Кандидат в депутаты Рады от партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что политсила рассматривает четырех кандидатов на должность премьер-министра Украины.
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Полет прошел над нейтральными водами Тихого океана вдоль северного побережья Алеутских островов и западного побережья Аляски и Канады.
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Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
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Обновлено в 09:28
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
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Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Олигарх Игорь Коломойский рассказал о шутливых переписках с президентом Украины Владимиром Зеленским в WhatsApp.
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Шоу-бизнес
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У сына Александра Толмацкого рэпера Децла (Кирилл Толмацкий) не было никакого имущества.
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Политика
Посол США в России Хантсман подал заявление об отставке
Посол США в России Джон Хантсман написал заявление об отставке, передает газета The Salt Lake Tribune.
Обновлено в 12:25
Авто
Кроссовер Genesis GV80 попался фотошпионам
Genesis в настоящее время не имеет выхода в быстро развивающийся сегмент кроссоверов, поэтому на GV80, как на первый SUV бренда, оказывается большое давление.
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