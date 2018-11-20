Происшествия

Бедность родителей и травля довели российскую школьницу до самоубийства
Lenta.ru
вчера в 10:20

Восьмиклассница из Смоленской области покончила с собой после жалоб на травлю и бедность. Об этом пишет «Смоленская народная газета». Тело 14-летней девочки нашли в подъезде ее дома.
Lenta.ruвчера в 10:20
с чего всё началось

«В моей жизни прошу никого не винить»: погибшая в Сафонове девочка писала письмо Путину

Девочка по предварительным данным, добровольно ушла из жизни. По неподтвержденной информации от знакомых погибшей, перед гибелью она написала письмо президенту России Владимиру Путину, где рассказала о делах в школе и учителях, имело ли письмо негативный оттенок – неизвестно.
Smolnarod.ru19 ноября в 07:50

Подробнее о событии

Восьмиклассница ушла из жизни в Смоленской области. Перед смертью она жаловалась Путину на низкую зарплату матери

Фонтанка.Ру04:06

В смоленской больнице идет проверка после суицида дочери санитарки с мизерной зарплатой

Znak.com02:23

После гибели написавшей Путину девочки проверят больницу, где работает ее мать

URA.Ru02:09

Власти Смоленской области проведут внутреннее расследование гибели местной школьницы

Эхо Москвывчера в 18:03

«Приезжайте в Сафоново»: покончившая с собой девочка приглашала Путина в родной город

Smolnarod.ruвчера в 13:51

Бедность родителей и травля довели российскую школьницу до самоубийства

Lenta.ruвчера в 10:20

Смоленская школьница покончила с собой. Она пожаловалась Путину на низкую зарплату матери

Дождьвчера в 13:11
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Происшествия

Сбивший человека в Шереметьево Boeing получил повреждения

У самолета, накануне вечером сбившего человека при вылете из аэропорта Шереметьево, поврежден фюзеляж.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Воронеже умерла пенсионерка, которой ампутировали ноги

В Воронеже умерла 89-летняя пенсионерка Мария Дронова, которой ранее ампутировали ноги.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки

МВД Крыма начало проверку по факту гибели ДТП близ поселка Гвардейское Симферопольского района, где сегодня утром столкнулись рейсовый автобус Man и легковой автомобиль Volkswagen Golf.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Бывшего начальника отдела МЧС Кузбасса обвинили в мошенничестве

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве бывшему начальнику отдела надзорной деятельности МЧС Кузбасса Григорию Терентьеву, фигуранту дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».
Обновлено в 04:10
Происшествия

Полиция проводит обыски и задержания фанатов «Спартака»

Полиция проводит обыски у лидеров нескольких фанатских движений московского футбольного клуба "Спартак" и их рядовых членов.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в Иваново

Обновлено в 04:12
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы

В результате три человека получили травмы, сообщает в среду, 21 ноября, агентство "Москва" со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Северодвинске учительница била школьников скакалкой

Обновлено в 04:05
Происшествия

В Красноярске осудили двух сторонников экстремистской организации

Два сторонника запрещенного в России международного религиозного объединения "Нурджулар"* осуждены в Красноярске, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Петербурге женщина погибла при пожаре в жилом доме

Обновлено в 03:47
Происшествия

Во Владивостоке загорелся строящийся жилой комплекс «Маринист»

В элитном жилом комплексе «Маринист» во Владивостоке произошел пожар, загорелись стройматериалы во дворе ЖК.
Обновлено в 04:02
Происшествия

При пожаре в частном доме в Нижегородской области погибли три человека

Обновлено в 04:00
Происшествия

В Якутии пьяный сотрудник УФСИН насмерть сбил женщину

Мужчину заподозрили в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух женщин.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Подмосковье полиция накрыла крупный подпольный цех бутлегеров

Обновлено в 03:05
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала

Экс-командующий российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Чварков обвиняется в хищении 6 млн руб. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 03:51
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