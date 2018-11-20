Девочка по предварительным данным, добровольно ушла из жизни. По неподтвержденной информации от знакомых погибшей, перед гибелью она написала письмо президенту России Владимиру Путину, где рассказала о делах в школе и учителях, имело ли письмо негативный оттенок – неизвестно.

с чего всё началось

Восьмиклассница из Смоленской области покончила с собой после жалоб на травлю и бедность. Об этом пишет «Смоленская народная газета». Тело 14-летней девочки нашли в подъезде ее дома.

Бедность родителей и травля довели российскую школьницу до самоубийства

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