Происшествия
Ущерб в районах паводка в Иркутской области оценили в 300 млнВести ФМ 03:08
Предварительный ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области составляет 300 миллионов рублей, сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов.
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Минсельхоз: ущерб сельскому хозяйству в районах паводка в Иркутской области составляет 300 миллионов рублей
Интерфакс - Россиявчера в 18:07
Наводнение нанесло сельскому хозяйству Иркутской области ущерб в 300 млн рублей
IrkutskMediaвчера в 23:20
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