с чего всё началось

Бывший руководитель "Автодора" Сергей Кельбах нанес государству ущерб, превышающий два миллиарда рублей, сообщили в Следственном комитете. Расследование связано с масштабными нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.

Ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает два миллиарда рублей

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