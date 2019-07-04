Происшествия

Ущерб по делу экс-главы «Автодора» превышает два миллиарда рублейРИА Новости 10:55

Бывший руководитель "Автодора" Сергей Кельбах нанес государству ущерб, превышающий два миллиарда рублей, сообщили в Следственном комитете. Расследование связано с масштабными нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
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с чего всё началось
Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила
 в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).
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