Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову. Им добавили два эпизода мошенничества, таким образом увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Как расширено обвинение Магомедовых Следственный департамент МВД предъявил обвинение в окончательной редакции совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову: им добавили еще два эпизода мошенничества, а сумма ущерба в деле возросла в четыре раза, до 11 млрд руб. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

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