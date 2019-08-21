Экономика
Эксперты оценили ущерб банкам от атак хакерской группы SilenceREGNUM 03:19
С июня 2016 по июнь 2019 года русскоязычная хакерская группа Silence атаковала банки более чем в 30 странах мира, сумма ущерба составила 272 млн рублей. Об этом говорится в отчете российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:06, Ашберн
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
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Путин прилетел во Францию на встречу с Макроном
Обновлено 19 августа в 10:26
Происшествия
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США
Совет Безопасности ООН проведёт внеочередное заседание по вопросу ракетных разработок США, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:07
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться
Подавляющее большинство (82%) россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности.
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Происшествия
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Экономика
Объем промышленного экспорта Москвы составил почти 8 миллиардов долларов
Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за первое полугодие промышленный экспорт составил 7,9 миллиарда долларов.
Обновлено в 03:53
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Япония намерена разработать собственный малозаметный истребитель
Новые истребитель призван заменить самолет F-2, поставленный на вооружение Японии в начале 2000-х годов.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Избежавший смертной казни россиянин изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии обманом увел 7-летнюю девочку с детской площадки и надругался над ней 56-летнему жителю города Глазова в Удмуртии предъявили обвинение в надругательстве над семилетней девочкой, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 02:19
Футбол
Бельгийские ученые определили, что Месси лучше Роналду
Ученые Левенского католического университета (Бельгия) провели исследование, чтобы сравнить форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавшего за «Реал».
Обновлено в 03:26
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Певица Олеся Яковлева трагически погибла в Приморье
Российская певица Олеся Яковлева погибла в Приморье.
Обновлено вчера в 16:19
Армия и оружие
Бригады ОТРК «Искандер-М» получили на вооружение БПЛА двух видов
Военное ведомство приняло решение об оснащении бригад ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка-У" двумя видами беспилотников - БПЛА "Орлан-10" и квадрокоптерами.
Обновлено в 03:48
Футбол
«Краснодар» отправился на матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом»
Футболисты «Краснодара» отправились на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом».
Обновлено вчера в 05:02
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Согласно опросу, проведенному сервисом Superjob, больше всего на подготовку ребенка к школе вынуждены тратить семьи в Красноярске и Новосибирске – в среднем по девять тысяч рублей.
Обновлено в 00:32
Политика
На острове Итуруп нашли сеть подземных ходов
Участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» нашли на острове Итуруп большое количество подземных ходов, которые использовались во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Кино
Дэн Стивенс и Деми Ловато снимутся в комедии Netflix про «Евровидение»
Дэн Стивенс и певица Деми Ловато присоединились к проекту комедии потокового сервиса Netflix, посвященной музыкальному конкурсу «Евровидение».
Обновлено в 02:04
Происшествия
В Челябинской области депутат застрелил жену
Обновлено в 02:48
Баскетбол
Президент Евролиги выразил поддержку Блатту
Президент Евролиги Жорди Бертомеу поддержал главного тренера «Олимпиакоса» Дэвида Блатта, который ранее сообщил о серьезных проблемах со здоровьем.
Обновлено вчера в 08:34
Кино
Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel
Человек-паук может исчезнуть из киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:35
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Наука
Реконструирован неандертальский способ приготовления клея
Обновлено вчера в 10:18
Политика
На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Обновлено в 02:58
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Общество
В школах России могут ограничить использование мобильных телефонов
Предполагается, что для них предусмотрят специальные места для хранения, а также дежурный телефон для экстренной связи для родителей.
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено вчера в 20:21