Экономика

Эксперты оценили ущерб банкам от атак хакерской группы SilenceREGNUM 03:19

С июня 2016 по июнь 2019 года русскоязычная хакерская группа Silence атаковала банки более чем в 30 странах мира, сумма ущерба составила 272 млн рублей. Об этом говорится в отчете российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB.
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Эксперты оценили ущерб банкам от атак хакерской группы Silence

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Раскрыт масштаб хищений хакеров из российских банков

Lenta.ru00:01

Ущерб от русскоязычных хакеров Silence вырос в пять раз

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Group-IB: Ущерб от атак хакерской группы Silence приблизился к 300 млн руб

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